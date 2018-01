A l'après-vente, les Français privilégient la confiance

D'après le résultat d'un sondage mené par 3GEM Research & Insights pour le compte d'ExxonMobil, les Français placent le rapport de confiance en tête des critères, lors du choix d'un garage.

Les Français l'aiment fiable. Lorsqu'il s'agit de choisir un garage pour faire entretenir leur véhicule, les conducteurs français privilégient la notion de confiance qu'ils peuvent accorder. Selon les résultats d'une étude de 3GEM Research & Insights pour ExxonMobil, à l'occasion de l'adhésion du 2 000e membre au programme Mobil 1 Workshop, il apparait que plus de huit clients sur dix (81,1 %) connaissent un garage dans lequel ils ont confiance pour réaliser les prestations d'entretien. A l'inverse, ils sont 14 % à ne pas savoir où se rendre pour obtenir des conseils fiables.

L'étude menée pour ExxonMobil parvient à la conclusion que 68 % des automobilistes sondés estiment que la confiance dans le garagiste est un critère décisif dans leur choix. Le crédit accordé à une "marque connue" s'élève par opposition à 38 %. La recommandation d'un ami ou d’un membre de la famille complète le podium (36,9 %), d'une courte tête devant la notion de prix (36,4 %).

3GEM Research & Insights s'est ensuite concentré sur les éléments déclencheurs de fidélité. La grande majorité des personnes interrogées (82 %) considèrent que la qualité est le facteur le plus décisif et ils citent le prix à 68,4 %. Pour la moitié des automobilistes, le délai a également son importance. A 43,9 %, les sondés font de l’accueil un facteur non négligeable.