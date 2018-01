Mapfre renforce son partenariat avec le groupe Renault

Après une première collaboration en 2017, Mapfre a renouvelé son accord avec Renault Sport Formula One Team, permettant à la compagnie d'assurance espagnole de devenir l'un des principaux partenaires officiels de l'écurie ses cinq prochaines années.

C'est mardi soir que Carlos Ghosn, P-dg du groupe Renault, et Antonio Huertas, P-dg de Mapfre, ont renouvelé l'accord liant les deux groupes. Un partenariat qui "va au-delà du sponsoring sportif et ouvre une voie aux deux entités pour l'exploration de nouvelles solutions de mobilité et de services", annonce le communiqué.

Lors des cinq prochaines années, les logos Mapfre seront ainsi placés en évidence sur le nez et les côtés des deux voitures de l'écurie Renault Sport Formula One Team ainsi que les combinaisons et les casques des deux pilotes, Carlos Sainz et Nico Hülkenberg.