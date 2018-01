En 2025, Bosch veut être capable d'équiper les 85 millions de nouveaux véhicules essence... et Diesel.

Bosch boucle une nouvelle année record

L'an dernier, Bosch a atteint son plus haut niveau historique de chiffre d'affaires, à 78 milliards d'euros. Une performance que la multinationale doit aux résultats de sa division automobile, en particulier avec la technologie diesel...

Le désamour pour les véhicules diesel ne semble pas freiner le développement du groupe Bosch. L’équipementier vient d'enregistrer un nouveau chiffre d’affaires record de 78 milliards d’euros pour le dernier exercice (+6,7 %). Quant à l’EBIT opérationnel (résultat avant résultats financiers et impôts), il a bondi de 6,8 %, à près de 5,3 milliards d’euros.

Un bilan très positif que la fondation doit avant tout à sa division "Solutions pour la mobilité" dont le CA a augmenté de 7,8 %, à 47,4 milliards d’euros. "Soit une progression trois fois supérieure à celle de la production automobile mondiale", souligne la firme de Stuttgart.

Bosch carbure toujours au diesel

Trois facteurs peuvent justifier ces bons résultats : la forte demande en systèmes d’injection essence et diesel, en particulier pour les véhicules utilitaires, ainsi que le développement des ventes de systèmes d’assistance au conducteur et d’info-loisirs. Dans son bilan annuel, Bosch n’a d’ailleurs pas manqué de rappeler que la motorisation gazole resterait l’un des moteurs de sa croissance ces prochaines années. "Sans diesel, les objectifs de CO 2 ne pourront vraisemblablement pas être atteints en Europe", soutient Volkmar Denner, président du directoire.

Rejetant la mort annoncée du moteur à combustion, le fabricant travaille sur un procédé de fabrication de carburant synthétique qui permettra aux moteurs d'être neutres en carbone. Résultat : une réduction potentielle de 2,8 milliards de tonnes de CO 2 en Europe d'ici à 2050.

Bosch accélère aussi sur l’électromobilité

En parallèle, l’équipementier germanique avance sur le développement des motorisations dites "propres", en particulier sur l’électrification. La production d’une nouvelle batterie de 48 volts destinée aux véhicules hybrides, s’intégrant plus facilement aux nouveaux modèles, démarrera ainsi dès cette année.

Autre projet en cours : la conception d’un nouveau groupe motopropulseur électrique (e-axle) qui va accroître l’autonomie des véhicules électriques. Sa commercialisation est prévue pour 2019. "Nous mettons un coup d’accélérateur en matière d’électromobilité et avons remporté de nombreux contrats en 2017, dont certains portent sur des milliards d’euros", conclut Volkmar Denner.