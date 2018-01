Comment Carapass introduit la Société Générale dans l'assurance télématique

Ce début d'année 2018 marque l'incursion du groupe Société Générale sur le marché prisé de l'assurance télématique. Baptisée "Carapass", l'offre cible les faibles rouleurs.

Et une référence de plus sur le marché de l'assurance télématique. En ce mois de janvier, la Société Générale lance Carapass, une offre d'assurance télématique, inédite à son catalogue. Le groupe bancaire a recours à un boîtier d'analyse de la conduite à connecter à la prise OBD. Une solution qui a été construite avec la contribution de Meta System, le fabricant de matériel italien, et Base Line Telematics, l'éditeur de logiciel canadien.

Carapass se concentre sur le relevé de données nécessaires à la délivrance d'une prestation d'assurance, dont la géolocalisation des trajets et les événements de conduite brusque. Il y a cependant une limite à l'individualisation : "Nous ne prenons pas encore en compte l'horaire ou le type de voie de circulation, par souci de simplicité de tarification", explique Arnaud Morgant, le directeur des Partenariats de Société Générale Insurance. C'est regrettable pour le client, puisque le même trajet sera facturé de manière identique en semaine et en week-end, de jour comme de nuit.

La filiale de la SG en charge du projet a en effet fait un autre pari, celui de rendre sa solution évolutive avec des ajouts de services tout au long de la vie du produit. "Il y a énormément d'évolution potentielle, estime Arnaud Morgant, nous développons une plateforme spécifique qui agira comme un portail vers des services innovants." Un système de gratification, des services gratuits, de la vente de garanties complémentaires (perte de bagages, ajout de conducteur ponctuel, couverture en cas de prêt…) ou encore l'intégration de start-up sont à l'étude.

"Apprendre de cette expérience"

Carapass cible les faibles rouleurs. Une population en hausse, à en croire Arnaud Morgant. Les citadins délaissent en effet leur véhicule pour les trajets du quotidien entre le domicile et le lieu de travail, au profit des transports publics ou des nouvelles solutions de mobilité. Un segment de la neo-consommation que l'on peut rapprocher des clients des banques virtuelles. Et comme d'un fait exprès, elle correspond à celle de Boursorama, autre filiale du groupe Société Générale, à qui a été confiée la mission de commercialiser l'assurance télématique.

Seuls les détenteurs d'un compte bancaire chez Boursorama pourront y accéder. Les contrats d'assurance télématique couvrent le signataire et son (sa) conjoint(e), pas forcément les éventuels enfants. "Nous pensons que l'attractivité de la proposition peut en faire à l'inverse un produit de conquête pour la banque", glisse le directeur des partenariats. Il reste néanmoins lucide sur la portée de Carapass : "L'assurance connectée n'a pas encore décollé en France, il nous faudra apprendre de cette expérience. Le manque de succès est lié au manque d'évolutivité."

Quid des véhicules partagés ? Au-delà de Carapass, la Société Générale Insurance "réfléchit à des offres spécifiques, pour l'autopartage en entreprise, la location B-to-C de genres nouveaux et la location C-to-C", temporise Arnaud Morgant. Chaque chose en son temps.