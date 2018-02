Les ventes de voitures neuves en hausse de 2,5 % en janvier 2018

Le marché automobile démarre l'année 2018 sous de bons auspices notamment grâce à Peugeot, qui enregistre une très forte performance avec plus de 20 % de part de marché.

Le dynamisme du marché automobile ne faillit pas en ce début d'année. Sur le mois de janvier, 156 851 véhicules ont été immatriculés, soit une hausse de 2,5 % par rapport à janvier 2017, selon les chiffres de AAAdata. Le rythme reste donc soutenu et les blocages d'immatriculations connus par les professionnels de l'automobile à l'automne 2017 n'y sont pas étrangers. De nombreuses livraisons ont été retardées par défaut de cartes grises !

En attendant, ce début d'année continue de sourire à PSA, dont la marque Peugeot connaît une progression de 10,5 % de ses mises à la route. Au global, avec la marque Opel, le groupe PSA s'octroie une part de marché de 35,5 % en France. Citroën, de son côté, affiche 2,7 % de hausse, mais surtout une part de marché de 11 %.

Pour Renault, le début de 2018 s'avère moins enthousiasmant : la marque Renault seule connaît une baisse de 0,7 % de ses mises à la route, baisse dont l'origine se trouve essentiellement sur le canal des particuliers (-6,1 %, sur ce canal par rapport à janvier 2017). Dacia, en revanche, poursuit sa lancée avec une part de marché de 6,3 % et 9 888 immatriculations, en hausse de 14,3 %.

Ainsi, les marques françaises obtiennent, en ce début d'année, une part de marché globale de 59,2 %, en hausse de 5 points par rapport à janvier 2017.

Les marques étrangères perdent de leur côté 8,5 % de leurs volumes et ne délivrent donc que 40,7 % des modèles sur ce premier mois de l'année. Cette baisse reste essentiellement appuyée par quatre marqes : Volkswagen (-17,7 % de mises à la route et 8 656 unités), Audi (-28,3 % et 3 400 unités), BMW (3 811 véhicules et -10 %) et Nissan (4 631 véhicules et -5,6 %).

