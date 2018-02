Particuliers et entreprises boostent les ventes de véhicules neufs

En janvier 2018, presque tous les canaux de vente automobile s'affichent à la hausse, sans artifice. Les journées portes ouvertes et la prime à la conversion ont attiré les particuliers.

L'année 2018 démarre bien pour les constructeurs automobiles. A la faveur d'un week-end portes ouvertes en milieu de mois de janvier, qui a attiré les consommateurs, le marché global s'affiche à 156 851 unités en hausse de 2,5 %.

Ce regain d'intérêt se voit dans l'analyse des chiffres par canaux de vente. Les particuliers ont pesé 49,4 % des immatriculations du mois avec une progression de 3,3 %. Une hausse plus forte que celle du marché. Citroën y réalise une belle performance (56 % de ses mises à la route en hausse de 15,2 %). "L'année démarre avec des canaux bien orientés", affirme Amaury de Bourmont, directeur du commerce France de Citroën. "Globalement, la tendance reste identique à celle de l'année 2017 mais les distributeurs voient arriver des consommateurs interessés par la prime à la conversion. "

L'impact de la prime à la conversion est variable selon les marques, mais il semble aujourd'hui établi que celle-ci ait boosté les ventes des modèles du segment A. La Citroën C1 a progressé de 30 % sur le canal des particuliers (avec 840 exemplaires). La Peugeot 108 bénéficie du même effet avec une hausse de12 % sur cette même clientèle. La Renault Twingo avec 28 % d'immatriculations supplémentaires à particulier n'échappe pas à la règle. Il s'agit même de la plus forte hausse de Renault sur ce canal suivie de près par la Clio IV.

Plus globalement, Dacia reste et de loin la première marque à particulier (80,7 % des immatriculations), suivie par Suzuki (74,2%), Kia (64,3 %) et Toyota (60,5%). Renault souffre en revanche sur ce canal avec une baisse de 6,1 % de ses mises à la route et 44,8 % de son total immatriculé. L'année démarre en demi-teinte pour la marque française.

Mais ce n'est rien à côté de Volkswagen dont les immatriculations s'effondrent de 17,7% au global et de 23,7 % chez les particuliers.

Les entreprises et les loueurs en forme

En 2017, les loueurs de longue durée avaient démarré plus tardivement leurs mises à la route. 2018 marque un changement de cette saisonnalité. Ce canal pèse sur le premier mois de l'année 11,1 % du volume global en hausse de 21,9 % par rapport à janvier 2017. Les entreprises de leurs côtés représentent 12,9 % du marché. Les deux cumulés portent ainsi ce segment à 24 % des immatriculations.

Les canaux tactiques restent en retrait : les véhicules de démonstration atteignent 14 % des cartes grises (en hausse de 3,3 % mais surtout les loueurs de courte durée accusent un repli sur janvier de 16,7 %. "Ce repli s'explique essentiellement pour des raisons de plans de flotte", précise Guillaume Couzy, directeur du commerce France de Peugeot. "Globalement le objectifs sont identiques à ceux de 2017, ce qui n'a pas été livré sur janvier, le sera sur février. il faut voir l'équilibre sur une période plus longue."

