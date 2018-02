Deux arrivées au sein de PSA Retail

Jean-François Perrin se voit confier la direction métier VO de PSA Retail tandis que Loïc de la Roche Kerandraon devient directeur business Opel-Vauxhall.

Tous deux placés sous la responsabilité de Xavier Duchemin, directeur de la filiale de distribution du groupe tricolore, Jean-François Perrin et Loïc de la Roche Kerandraon viennent renforcer les équipes de PSA Retail et intègrent du même coup le comité directeur. Leurs nominations à la tête de la direction métier VO, pour le premier, et de celle dédiée à Opel et Vauxhall, pour le second, vient souligner l'importance de ces deux axes de développement dans la stratégie de PSA Retail.

Ancien élève de l'Ecole nationale des Ponts et Chaussées et diplômé d'HEC, Jean-François Perrin (58 ans) a débuté sa carrière en 1985 dans le groupe PSA. Responsable des prévisions et de l'analyse des marges à ses débuts, il occupera ensuite de nombreux postes à responsabilité dans les domaines de l'industrie (à l'usine de Poissy), des RH, mais aussi de la programmation, distribution et lancements produits. Directeur des opérations de Peugeot en Iran au milieu des années 2000, il était depuis 2008 responsable programmation, logistique et distribution à la direction du commerce France de Peugeot.

Une nouvelle culture à assimiler

Diplômé de l'ESCP Europe et d'HEC, Loïc de la Roche Kerandraon a quant à lui intégré PSA en 1998 en devenant directeur de la concession d'Aulnay-sous-Bois (93). A la suite de cette expérience, il devient responsable de la qualité de la marque au lion (2001), puis secrétaire général à la direction du style de PSA (2005) avant d'embrasser une carrière internationale. Directeur de la zone Afrique, Moyen-Orient, Asie de Citroën, puis directeur général de la filiale suisse, il revient au siège en 2012 et intègre la direction stratégie. Depuis septembre 2016, il était directeur véhicules d'occasion de PSA Retail.

Désormais directeur business Opel-Vauxhall, un poste nouvellement créé, Loïc de la Roche Kerandraon servira d'interlocuteur référent dans les relations entre les équipes de PSA Retail et celles d'Opel/Vauxhall. Il aura aussi pour mission d'assimiler la culture ainsi que les us et coutumes de la marque germanique pour optimiser les relations entre les deux entités.