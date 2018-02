Wyz Group s'associe à Toyota Motor Europe

Déjà partenaire de plusieurs constructeurs automobiles, le distributeur de pneumatiques sur Internet franchit une nouvelle étape en signant avec Toyota un premier accord d'envergure continentale.

Dans la lignée des exercices précédents, Wyz Group a réalisé en 2017 une nouvelle année positive. Avec une croissance de son activité évaluée à 23 % (chiffre d'affaires de 27 millions d'euros, dont 15 % issus de ses filiales étrangères), le cap des 335 000 pneus premium atteint et le recrutement de dix nouveaux collaborateurs (38 au total), la plateforme de pneumatiques a clairement réussi son année et n'entend pas s'arrêter en si bon chemin.

Wyz vient ainsi de concrétiser un partenariat d'envergure avec Toyota Motor Europe. Si la société compte déjà treize constructeurs dans son portefeuille (dont trois nouveaux depuis le début de l'année avec Ford et Hyundai en France ainsi que Volvo en Belgique), celle-ci signe avec le constructeur nippon son premier accord d'envergure continentale. A la recherche d'un partenaire lui permettant d'optimiser la gestion du poste pneumatique dans ses concessions européennes, Toyota s'est rapproché de Wyz "pour son savoir-faire, sa flexibilité et sa rapidement de développement", étaye Sabine Fetu, responsable de la stratégie après-vente de Toyota Motor Europe.

Une plateforme de dépannage pour Michelin

Testée lors des six derniers mois en Suède, cette plateforme sera lancée très prochainement en France et au Portugal puis, dans un second temps, en Allemagne, Belgique, Danemark et République tchèque alors que des discussions sont en cours dans d'autres pays. Grâce à Wyz, le constructeur espère voir la vente de pneumatiques augmenter de 30 % et celle de roues complètes de 20 %.

En parallèle, la société dirigée par Pierre Guirard a entamé le déploiement de l'offre "Easy", soit une plateforme de dépannage développée pour Michelin, destinée à optimiser le service proposé aux clients du manufacturier clermontois avec une disponibilité proche des 100 % pour les marques de ce dernier. Un partenariat crucial pour Wyz qui devient de cette façon "un des maillons de la chaîne commerciale de Michelin" et qui prouve que "notre valeur ajoutée est complémentaire à celle des manufacturiers, ce qui n'était pas évident à comprendre au début", indique le dirigeant.

Bientôt présent en Allemagne

La place de Wyz dans ce secteur n'est d'autant plus à prouver que la plateforme est aujourd'hui partenaire de Best Drive, le réseau de distribution de Continental, et de Driver, celui de Pirelli en Espagne. Et puisqu'il est question d'international, notons que la plateforme sera présente en Allemagne d'ici le deuxième trimestre. Un marché de plus tandis que celle-ci est déjà implantée en France, Belgique, Espagne, Portugal et Suède. La création de filiales supplémentaires est d'ailleurs à prévoir dans les mois ou années à venir (Italie, Pologne, Hongrie…).