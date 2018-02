Le marché VO amorce 2018 sur une baisse

L’année commence plutôt mal pour le marché du véhicule d’occasion avec, selon les données AAA, une baisse des immatriculations de 4,3 %. Quasiment toutes les tranches d’âges sont concernées par ce recul.

Pour ce premier mois de l’année, le marché du véhicule d’occasion prend le contrepied de celui du neuf. Alors que ce dernier a enregistré une hausse, certes contenue, de 2,5 %, les commercialisations de véhicules d’occasion (VO) ont chuté de 4,3 % par rapport à janvier 2017. Selon les données fournies par AAA, se sont précisément 442 868 modèles d’occasion qui ont trouvé preneur en France en janvier. Avec une baisse généralisée sur toutes les tranches d’âges, à l’exception de celles des modèles de un à deux ans.

Sur cette tranche, favorable aux professionnels, les ventes se sont légèrement accrues de 0,5 %, à 26 116 unités, soit une part de marché de 5,90 %. Chacune des autres tranches a été touchée par cette baisse, avec des retraits plus marqués pour les VO de quatre à cinq ans (6,1 %, à 24 000 unités) et de huit à quinze ans (-6,3 %, à 139 841 unités), qui représentent tout de même et de loin le plus gros segment de marché, devant les VO les plus de quinze ans (près de 93 000).

Les immatriculations tactiques en recul

Sur la tranche d’âge majoritairement aux mains des professionnels, celle des véhicules de moins d’un an, la baisse a atteint 4,3 %, soit un peu plus de 42 718 unités. Au jeu des immatriculations en VO récents de véhicules de démonstration et à zéro kilomètre, certaines marques ont été plus fortes que d’autres. C’est le cas par exemple de Fiat, dont les commercialisations ont pesé pour plus de 16 % des ventes de VO globales, ou de Mazda avec 17 % des commercialisations réalisées par les VO de moins d’un an.

D’autres marques ont également enregistré une proportion significative des immatriculations de VO de moins d’un an, mais justifiée par des lancements de produit majeurs. C’est le cas par exemple de Dacia, dont les ventes de VO de moins d’un an ont représenté plus de 23 % des ventes de VO totales via le nouveau Duster. Ou encore de Kia, qui vient de lancer son Stonic. Ses ventes de VO de moins d’un an ont pesé pour plus de 22 % du volume VO global.

Le Diesel confirme son déclin

Pour ce premier mois de l’année, les commercialisations de VO en Diesel ont reculé de 6,40 %, à plus de 282 000 unités. Malgré cette baisse, ce type de véhicule a représenté près de 64 % des ventes totales. En parallèle, les VO carburant à l’essence sont restées stables, à -0,41 %, soit 152 650 unités et une part de marché de 34,47 %.

Concernant les véhicules électrifiés, 5 000 VO hybrides ont été écoulés, soit un volume en hausse de 6,67 % et une pénétration de 1,12 %. Du côté de l’électrique, si le marché reste très contenu avec 0,17 % des immatriculations totales, les volumes ont progressé de plus de 54 %, à 765 unités.