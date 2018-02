Mazda renouvelle son partenariat avec Viaxel

Crédit Agricole Consumer Finance vient de renouveler son partenariat avec Mazda Automobiles France jusqu’en 2022. L'accord en marque blanche porte le nom de Mazda Finance.

Crédit Agricole Consumer Finance, acteur majeur du crédit à la consommation en Europe, et Mazda Automobiles France ont renouvelé leur partenariat jusqu’en 2022. Ce nouvel accord porte sur le financement des stocks de véhicules neufs et de démonstration du réseau Mazda ainsi que sur les offres de financement (LOA et LLD) à destination des clients finaux sous la marque Mazda Finance.

Les deux partenaires travaillent ensemble depuis 2009. "Grâce à ce partenariat, Mazda Automobiles France et ses concessionnaires pourront proposer des produits financiers adaptés aux besoins de leur clientèle", indique Philippe Geffroy, président de Mazda Automobiles France, dans un communiqué.