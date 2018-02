Seat sur tous les écrans en 2018

La marque espagnole a validé un plan d'investissement publicitaire sans précédent, en France. Elle va s'inviter sur tous les écrans, sous forme de placement produit.

Attendez-vous à voir Seat apparaître à tous les coins… d'écran. En effet, la filiale française s'apprête à déployer un programme de placement produit sans précédent sur le territoire, au cours de l'exercice 2018. Que ce soit en télévision ou sur les médias digitaux, la marque espagnole entend faire une très large promotion de ses produits, dont le SUV Ateca.

Ce dispositif a été conçu avec le concours d'Omnicom Media Group – plus précisément Fuse, son département créatif – et Re-mindphd, les agences de communication. Le plan prévoit de placer Seat dans des séries télévisées quotidiennes, des séries récurrentes, des téléfilms, des clips musicaux et des productions du Web. Au total, Seat et ses partenaires ont négocié 360 incursions des produits de la marque durant l'année.

Seat est coutumier des initiatives publicitaires. On se souvient du plan média créé et renouvelé avec le groupe Canal+, qui, notamment, aboutit à un concours de start-up. L'an passé, Seat a immatriculé 24 714 unités, soit 142 % de plus qu'en 2016. L'année 2018 a commencé par une progression de 4,4 %, à 2 116 unités, en janvier (AAA Data).