L'Espagne démarre sur les chapeaux de roues

Avec une progression de 20,3 % en janvier, le marché espagnol entame de la meilleure des manières l'exercice 2018.

Longtemps adepte des berlines 4 portes, l'Espagne suit maintenant les tendances européennes et mondiales. En effet, les SUV ne cessent de gagner du terrain avec une mention spéciale pour les petits SUV (Seat Arona, Peugeot 2008 ou Renault Captur par exemple), qui grimpent de 66,2 % en janvier pour représenter 14,3 % du marché. Les compacts restent toutefois dominateurs avec plus de 20 % du marché. L'ensemble des SUV représente 40,1 % des 101 661 immatriculations de janvier 2018. Les berlines compactes font toutefois de la résistance avec une part de marché de 22,4 %, soit 22 755 unités en janvier. Au chapitre des motorisations, l'essence est majoritaire avec 51,7 % des immatriculations, le Diesel représente 41,8 % et les modèles hybrides et électriques s'adjugent 6,5 % des ventes du mois.

Les SUV en Espagne

Segments Volumes Evo. % PDM Petits SUV 14 532 +66,2 14,3 SUV Compacts 20 692 +29,1 20,4 Grands SUV 4 527 +55,8 4,5 SUV Premium 869 +18,2 0,9

Source : Anfac

Grâce à cette augmentation de 20,3 %, ce mois de janvier franchit à nouveau le cap des 100 000 immatriculations, notamment grâce à la bonne tenue du canal des particuliers qui progresse de 16 %. Un niveau de ventes "qui correspond aux niveaux atteints en 2008, quand la crise a commencé", explique l'Anfac dans son communiqué.

Quant aux ventes aux entreprises, elles ont augmenté de 26,4 % et celles aux sociétés de location de 24 %, "car ces entreprises commencent à rénover leur flotte en prévision de la haute saison touristique", explique Anfac.

Top 10 des marques en janvier

Marques Volumes VW 8 909 Seat 8 540 Peugeot 7 518 Opel 6 887 Toyota 6 337 Renault 6 166 Audi 5 822 Hyundai 4 804 Citroën 4 686 Nissan 4 588

Source : Anfac

Top 10 des modèles en janvier

Marques Volumes Golf 3 334 Leon 3 160 Sandero 2 452 Ibiza 2 210 C4 1 954 Qasqhai 1 921 Tiguan 1 788 2008 1 777 Corsa 1 753 Clio 1 750

Source : Anfac