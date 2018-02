Webfleet de TomTom Telematics fait peau neuve

La plateforme SaaS de TomTom Telematics a procédé à une cure de rafraîchissement. Webfleet souhaitait gagner en intuitivité pour le confort des utilisateurs.

Il y a du nouveau chez TomTom Telematics en ce mois de février. Le télématicien aux 780 000 boîtiers connectés à travers 60 pays vient de procéder à une refonte de sa plateforme de service, Webfleet. La solution SaaS intègre au passage de nouvelles fonctionnalités et s'efforce de gagner en intuitivité.

"Sa nouvelle architecture permet le développement plus rapide des fonctions principales, souligne Thomas Schmidt, directeur général de TomTom Telematics. Elle favorise également la création et l’intégration des applications connectées de nos partenaires éditeurs, permettant ainsi d'adapter et de faire évoluer rapidement la technologie en fonction des besoins des clients."

Parmi les évolutions de Webfleet, on notera une profondeur de personnalisation. Les itinéraires, à titre d'exemple, peuvent être spécifiés par le gestionnaire, tout comme les cartographies, selon des critères à disposition. TomTom Telematics avance que la nouvelle version du logicielle a été optimisée pour s'accoupler aux terminaux mobiles TomTom PRO 5350 et 7350.