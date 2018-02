Gérard Welter, le père de la 205, s'est éteint

Fidèle à la marque au lion pendant 47 ans et designer de la célèbre 205, Gérard Welter est décédé mercredi dernier à l'âge de 75 ans.

Décrit par ceux qui l'ont côtoyé tel un homme "hors du commun", "discret", "débordant d'énergie" et "totalement mordu d'automobile", Gérard Welter s'est éteint le 31 janvier dernier à l'âge de 75 ans. Avec lui, c'est une page de l'histoire de Peugeot qui se tourne. Une marque qu'il contribua, malgré lui, à sauver de la faillite dans les années 80 en créant l'iconique 205 qui deviendra après coup cet énorme succès commercial que l'on connaît tous.

Entré dans les rangs de la firme sochalienne à seulement 18 ans, formé par Paul Bouvot et "challengé" durant une partie de sa carrière par le célèbre Sergio Pininfarina, Gérard Welter est resté fidèle à Peugeot pendant quarante-sept ans ! Une longévité aussi rare que remarquable qui l'aura vu travailler sur les futurs 204, 404, 504 et 505 avant que son talent ne donne naissance à la 205, puis à sa déclinaison compétition (205 T16) et, enfin, à la mythique 205 GTi.

Egalement patron d'écurie

Suivront les berlines 605 et 406, mais aussi des concept-cars bien connus. Quasar, Proxima, Oxia, Asphalte, Féline ou 907 figurent ainsi à son prestigieux palmarès. Patron du Style Peugeot, Gérard Welter concevait également ses propres voitures de course. Avec son ami Michel Meunier, il crée en 1969 l'écurie Welter Meunier avec qui s'écriront, pendant trente ans, quelques belles pages des 24 Heures du Mans (une quatrième place en 80, un record de vitesse en 88 et une pole position en 95).

"La disparition de Gérard Welter, qui a porté les valeurs et sublimé le style dans l’identité de la marque Peugeot, me touche beaucoup, indique Xavier Peugeot, président de l'Aventure Peugeot Citroën DS. Son influence a été majeure dans l’histoire de la marque, notamment à travers la mythique 205 qui a sauvé l’entreprise. Nous lui rendrons bien évidemment hommage au Musée de L’Aventure Peugeot, qui garde précieusement de nombreuses preuves de son œuvre."