Le marché américain sourit à Toyota

Avec un repli de 1 %, le marché américain débute l'exercice 2018 comme il avait terminé 2017. Ceci étant, le mois de janvier ne donne pas forcément le tempo de l'année. En tout cas, Toyota a réussi ce mois avec une croissance de 16,8 %, lui permettant de devenir la deuxième marque du marché devant Ford.

Après une baisse de 1,8 % en 2017 (17,55 millions d'unités), le marché américain débute l'exercice 2018 d'une manière relativement timide avec 1,15 million d'unités, soit une baisse de 1 % selon le Cabinet Autodata. Premier groupe automobile du pays, GM a écoulé 198 548 véhicules neufs en janvier, en hausse de 1,3 %, soit nettement moins que la progression de 4,2 % anticipée par le cabinet spécialisé Edmunds.com. Les ventes de Ford et Fiat Chrysler ont, elles, reculé, de l'ordre de 6,6 %, à 161 143 véhicules, pour le premier et de 13 %, à 132 803 exemplaires, pour le second, qui a pâti d'un plongeon de 16 % des ventes de sa marque de camionnettes à plateau (pick-up) Ram que n'a pu compenser une hausse de 2 % de la griffe Jeep.

Le groupe japonais Toyota en a profité pour doubler Ford, en vendant 167 056 véhicules neufs le mois dernier, en hausse de 16,8 %. "Il est de tradition d'observer un ralentissement des ventes chez les concessionnaires en janvier après une période des fêtes marquée par de bonnes ventes. Janvier n'est donc pas nécessairement un indicateur de la direction que vont prendre les ventes pour l'ensemble de l'année", a résumé Jessica Caldwell, analyste chez Edmunds. "Janvier est un mois de transition car les constructeurs se focalisent davantage sur les modèles de véhicules" de l'année en cours, ajoute Thomas King chez J.D Power. Les ventes ont également été affectées par une météo particulièrement mauvaise en début du mois dans certaines régions du pays, comme sur la côte Est, souligne l'experte.

Le marché automobile, qui a bénéficié ces dernières années de prix bas de l'essence à la pompe et de faibles taux d'intérêt, devrait être soutenu en 2018 par les baisses massives d'impôt adoptées récemment par l'administration Trump, s'accordent les analystes. Un grand nombre d'entre eux tablent toutefois sur la deuxième baisse annuelle consécutive des ventes, après 2017. "Les baisses d'impôts devraient pousser la croissance (américaine) vers les 3 %, ce qui n'a pas été vu depuis 2005", avance Jeff Schuster chez LMC Automotive, qui y voit une bonne perspective pour les ventes de véhicules car la voiture est le principal moyen de déplacement dans une grande partie du pays. Il avertit toutefois que les ventes pourraient pâtir d'un retrait des Etats-Unis de l'accord de libre-échange Alena, associant Washington, Ottawa et Mexico. "Les prix des voitures augmenteraient (alors) probablement, causant un recul beaucoup plus prononcé de la demande au second semestre qui se prolongerait en 2019", développe M. Schuster.

Le mois dernier, la tendance observée en fin d'année, et confortée par les modèles présentés au salon automobile de Detroit, s'est confirmée chez les concessionnaires : la demande pour les grosses voitures (pick-up, SUV et crossovers) est forte, alors que la désaffection pour les citadines et berlines s'intensifie. Les ventes de ces dernières ont chuté de 23,3 %, à 31 661 unités, chez Ford (19,6 % des ventes au total), plombées par la Fusion (-33,3 %) et la Focus (-31 %). A l'inverse, les ventes de la Ford-Series, qui comprend le pick-up F-150, ont progressé de 1,6 %.

Volkswagen, qui pourrait voir le scandale des moteurs Diesel revenir le hanter après de nouvelles révélations portant sur des tests de gaz d'échappement menés sur des singes, a vendu 27 744 véhicules neufs en janvier, en hausse de 5,22 %, principalement grâce aux SUV (+52 %). BMW a rebondi avec 19 016 véhicules vendus, en hausse de 5 %, tandis qu'Audi poursuit sa marche en avant (+9,9 %, à 14 511 unités). Tiré par une forte demande pour son SUV Rogue, Nissan a enregistré un bond de 10 % de ses ventes mensuelles, à 123 538 unités, alors qu'Honda a souffert (104 542 unités, à -1,7 %). Tesla, dont la production du Model 3 est perturbée, a vu ses ventes diminuer de 6,3 %, à 3 750 voitures écoulées sur le mois. (avec AFP).

