Suzuki va continuer à croître en 2018

Après avoir immatriculé 25 439 modèles (VP-VUL) en 2017, Suzuki France vise les 30 000 unités pour l'exercice 2018, soit une croissance de près de 18 %.

Suzuki réaffirme ses objectifs de croissance pour l'exercice 2018. En effet, après les années 2015, 2016 et 2017 en croissance respective de 16,9 %, 10,9 % et 22 %, pour atteindre 25 043 immatriculations VP l'année dernière, la feuille de route 2018 de la marque nippone en France vise une augmentation des ventes VP de 16,2 %, pour atteindre un total de 29 100 immatriculations. A cela il faut additionner 900 VUL (à 90 % des Jimny) pour atteindre les 30 000 unités visées en 2018 (+17,9 %).

Evolution des ventes VP de Suzuki en France

Volumes VP Evol. % 2015 18 506 +16,9 2016 20 528 +10,9 2017 25 043 +22 2018 29 100 +16,2

Source : Suzuki

Si le canal des particuliers restera l'un des piliers de la marque avec 23 800 unités (il a représenté 76 % des ventes en 2017 avec 19 155 unités), Suzuki veut gagner du terrain sur celui des entreprises. "Nous ambitionnons d’y vendre à court terme entre 3 000 et 4 000 véhicules, et avons, dans ce cadre, mis en place il y a un et demi une politique spécifique", a détaillé Stéphane Magnin, directeur commercial de Suzuki France. "Cinquante-cinq concessionnaires ont été érigés ambassadeurs avec des vendeurs société chargés de promouvoir notre gamme Business. Nous avons un accord avec ALD pour notre offre Suzuki Lease. Sans oublier, en dernier levier, notre gamme hybride (..) Les versions hybrides des Baleno, Swift et Ignis ont représenté 40 % des ventes de ces modèles", rappelle le directeur. Une gamme hybride qui a totalisé 4 700 ventes en 2017, soit 20 % de l'ensemble des immatriculations de la marque. "Suzuki s’est ainsi imposée comme la quatrième marque ayant vendu le plus d’hybrides en France en 2017", a conclu Stéphane Magnin.

Top 3 VP Suzuki 2018

Modèles Volumes VP Swift 10 000 Vitara 6 000 Ignis 6 000

Source : Suzuki