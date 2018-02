Distributeur historique de la marque Peugeot à l'est de l'Ile-de-France, le groupe Métin distribuait aussi les marques du groupe Volkswagen, Citroën et Kia.

Le groupe Gueudet en pole pour reprendre le groupe Métin !

C'est fait ou presque : les responsables syndicaux et responsables des marques du groupe Métin auraient été avertis, ce 2 février, de la vente de l'intégralité des affaires au groupe Gueudet.

C'était devenu un secret de polichinelle depuis l'été dernier quand Dominique Bernard avait été nommé par la famille Métin en remplacement de Jean-Charles Herrenschmidt. Le groupe francilien, historique distributeur Peugeot notamment à l'est de l'Ile-de-France, allait être vendu. "La mission de Dominique Bernard est simple : son rôle était de trouver un repreneur", nous a confié une source proche du dossier.

C'est ce 2 février que l'homme d'affaires aurait annoncé aux différents responsables syndicaux et responsables du groupe la "vente prochaine de l'intégralité du groupe Métin au groupe Gueudet", toujours selon ces mêmes sources.

Si la vente de l'opérateur francilien n'était plus une surprise, c'est l'identité de l'opérateur qu'il restait à connaître. En effet, ces derniers mois, les noms des possibles repreneurs se sont succédés. Ainsi, le groupe Car Avenue aurait fait une première approche, en vain, tout comme VGRF, qui se serait dit intéressé par les affaires du groupe Volkswagen. D'autres noms de la distribution automobile francilienne ont aussi circulé. "Mais la famille Métin voulait vendre le groupe d'un bloc", nous a éclairés une autre source.

C'est finalement le groupe Gueudet qui raflerait la mise et mettrait ainsi la main sur les quelque 14 000 VN (Peugeot, Citroën, groupe VW, Kia), 11 900 VO et les 480 millions d'euros de chiffre d'affaires (chiffres 2016). Surtout, le groupe Gueudet rentre aussi dans le réseau Peugeot par la grande porte en s'appropriant ainsi un volume de plus de 8 000 Peugeot neuves distribuées dans une grande partie de l'est parisien.

Une reprise qui permettrait de plus au groupe Gueudet d'asseoir sa position de deuxième distributeur national avec un potentiel voisin de 50 000 VN. Toutefois, cet éventuel rachat doit encore recevoir l'aval de l'Autorité de la concurrence ces prochaines semaines. En effet, il s'agirait d'une nouvelle opération de concentration du secteur et du rachat du 14e opérateur de France par le deuxième…