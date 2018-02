Le groupe Bodemer ouvre son centre Alpine

C'est au sein du pôle automobile de Rennes que le groupe de distribution breton a ouvert un showroom dédié à la marque française de sport.

Officieusement le centre Alpine de Rennes (35) était ouvert depuis le 4 septembre et ouvrira officiellement ses portes le 8 février prochain. Mais c'est jeudi que le groupe Bodemer, à qui ce centre Alpine breton a été confié, a bien voulu ouvrir ses portes alors que la première A110 venait d'arriver à Rennes.

C'est avec une certaine excitation que Laurent Payrat, directeur commercial du groupe Bodemer et directeur du centre Alpine, attendait la berlinette. "Depuis septembre, l'engouement autour du centre est incroyable. Le showroom ne désemplit pas. Nous en avons profité pour faire du teasing quant à l'arrivée du véhicule et l'inauguration du centre", explique le dirigeant.

Le centre Alpine rennais est placé au sein du showroom VO Sport Premium du groupe. 1,2 million d'euros ont été investis par le groupe pour mettre sur pied l'activité Alpine. L'opérateur en a profité pour y localiser toute la direction commerciale du groupe où travaillent quinze personnes.

La marque française partagera les 500 m² d'exposition du showroom avec les bolides premium du centre sur une surface totale de 1 000 m². En outre, le centre bénéficie d'une situation idoine. En effet, il côtoie d'autres grands noms de la distribution rennaise et même française : les groupes Dubreuil (Opel), Pautric (BMW et Mini) ou Laferrière (Nissan) sont ses voisins sur le pôle automobile où "le groupe Bodemer s'installe pour la première fois".

"C'est une immense fierté que de pouvoir représenter Alpine ici. La marque draine par son histoire beaucoup de choses. Les clients viennent de tout le Grand Ouest et sont très demandeurs sur cette marque historique pour laquelle l'engouement ne fait que commencer", explique encore Laurent Payrat, qui restera en revanche plus discret sur les commandes et les perspectives de ventes.

Pour le dirigeant, le fait que le groupe Bodemer représente la marque répond aussi d'une certaine logique : "Après Renault, Dacia et Nissan, nous possédons désormais toutes les marques de l'Alliance", explique-t-il. Le groupe Bodemer revendique être le premier groupe de distribution monoconstructeur.

En 2017, l'opérateur basé à Saint-Brieuc (22) a écoulé 19 000 VN, 13 000 VO et généré un CA supérieur à 600 millions d'euros.