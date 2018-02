Mercedes-Benz Trucks voit sa progression freinée par la "guerre des prix"

Nouvelle année dans le vert pour Mercedes-Benz Trucks qui a vu ses immatriculations grimper de 6,5 % l’an dernier, à 7 507 unités. Une performance d’autant plus notable qu’elle s’est inscrite dans un contexte tarifaire et concurrentiel difficile pour la marque à l’étoile.

"Nous ne participerons à cette braderie." Pour Jean-Marc Diss, directeur général de Mercedes-Benz Trucks, le message est clair : pas question de participer à l’offensive tarifaire que se livrent les constructeurs sur le marché français. Un environnement très concurrentiel qui a pesé sur la performance de la marque en 2017. Dans un marché à la hausse, à 49 464 immatriculations (+7 % en plus de 6 tonnes), le groupe allemand a conforté sa place de leader des importateurs avec 7 507 ventes (+6,5 %), pour une part de marché de 15,2 %.

Si le bilan est plus que positif, Mercedes-Benz Trucks estime que ses résultats auraient pu être meilleurs. "Cette guerre des prix est un non-sens économique dans le marché actuel", déplore Jean-Marc Diss. C’est dans le segment de la distribution (porteurs < 16 t), et plus particulièrement dans le métier de la distribution avec l’Atego, que la marque à l’étoile a été pénalisée par ces éléments conjoncturels (714 immatriculations contre 760 en 2016).

2018, année électrique pour Mercedes

Du côté des services, le bilan de l’exercice 2017 est une nouvelle fois positif puisque Mercedes-Benz Truck a vendu deux camions neufs sur trois avec une extension de garantie ou un contrat d’entretien. L’augmentation du taux de pénétration des contrats de services sur les ventes de VN a eu effet bénéfique sur l’activité pièces de rechange, qui a également progressé (+9 %) l’an dernier. "C’est aussi le fruit d’une amélioration de la fidélisation client en atelier et du renforcement du programme échange standard", complète le directeur général.

Autre motif de satisfaction pour l’étoile : plus de la moitié des clients ont opté pour FleetBoard, la télématique embarquée du constructeur. En outre, 2017 fut aussi l’occasion pour la firme de Stuttgart de lancer son service Mercedes-Benz Uptime, qui permet une gestion prédictive de la maintenance des camions. "L’offre rencontre un vif succès et le parc roulant équipé connaît une croissance à deux chiffres", annonce Jean-Marc Diss.

De bon augure pour la marque allemande qui compte maintenir ce rythme de développement dans les prochains mois. Visant une part de marché de 16 % en 2018, le constructeur espère surfer sur le lancement de ses véhicules 100 % électriques avec l’arrivée du Fuso eCanter. Les premiers exemplaires de ce modèle seront livrés en France en toute fin d’année via CharterWay, la filiale de location multi-services du groupe Daimler.