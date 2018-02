Véhicules électrifiés : le groupe Toyota pulvérise ses objectifs

Le groupe Toyota annonce avoir écoulé 1,52 million de véhicules électrifiés en 2017, un volume qu’il souhaitait initialement atteindre en 2020. Et nourrit des ambitions encore plus grandes dans le cadre de son défi Environmental challenge 2050.

Nouveau record pour Toyota : le groupe peut se targuer d’avoir vendu 1,52 millions de modèles électrifiés en 2017. Un volume en hausse de 8 % par rapport au précédent record de 2016, mais qui permet surtout au groupe de remplir avec trois ans d'avance son objectif de vendre plus de 1,5 million de véhicules électrifiés. Il s’agissait de l’un des objectifs inscrit dans le défi Environmental challenge 2050, présenté en 2015. Les ventes cumulées de ces véhicules électrifiés ont donc dépassé les 11,47 millions d’unités, ce qui équivaut à une économie de plus de 90 millions de tonnes de CO2.

L’Europe s’est imposé comme le moteur de ce dynamisme avec des ventes en progression de plus de 37 % à un peu plus de 392 000 unités. Ces bonnes performances sont venues compenser la première année de baisse subit par les deux autres marchés principaux, l’Amérique du Nord (-7,8 % - 246 000 unités), et le Japon (-2,9 % - 658 000 exemplaires). Dans les autres zones, les immatriculations se sont accrues de 31,17 % à 223 000 unités.

Dix véhicules électriques dès la décennie 2020

Parmi les autres objectifs du groupe prévus dans le défi Environmental challenge 2050 : commercialiser 5,5 millions de modèles électrifiés d’ici à 2030 et réduire la moyenne des émissions de CO2 des véhicules neufs de plus de 22 % d’ici à 2020 et de 90 % d’ici à 2050, par rapport à la moyenne mondiale du groupe en 2010.

Pour ce faire, le groupe prévoit de commercialiser à l’international dix véhicules électriques dès le début de la décennie 2020 et, à partir de 2025 environ, une version électrifiée de chaque modèle de la gamme mondiale. Des ambitions nourries par une volonté de produire en série les batteries de ces modèles à partir de 2020, d’abord en Chine et en Inde, puis au Japon, aux Etats-Unis et en Europe.

Top 5 des modèles électrifiés Toyota / Lexus vendus en Europe en 2017

Yaris Hybride : 100 000 unités

C-HR hybride 90 000 unités

Auris hybride : 78 900 unités

RAV4 hybride : 57 200 unités

IS 300h : 19 500 unités

Top 5 des modèles électrifiés Toyota / Lexus vendus dans le monde en 2017