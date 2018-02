Bugatti renforce ses offres de maintenance pour la Veyron

Bugatti présentera sa nouvelle offre de services "Loyalty Maintenance Programme" lors du salon Rétromobile, du 7 au 11 février prochain. Ce programme vient compléter le label Bugatti Certified et permettra d’optimiser l’entretien de la Bugatti Veyron.

Rétromobile 2018 sera l’occasion pour Bugatti de présenter son nouveau service "Loyalty Maintenance Programme" (LMP). Cette offre a été élaborée pour optimiser les hautes performances des véhicules de la marque et réduire leurs coûts d’entretien.

Franco Utzeri, responsable de Bugatti Certified & Financial Services, indique que ce nouveau pogramme a été conçu en collaboration avec le service après-vente du constructeur dans le but de renforcer la fidélisation clients. "Le Loyalty Maintenance Programme vient enrichir notre programme qualité. Il s’agit d’offrir à nos clients le même niveau de personnalisation pour le service après-vente que celui proposé, et grandement apprécié de nos clients, au moment de l’achat", précise-t-il.

S’inscrivant dans le cadre des garanties "Extended Warranty" et "Extended Warranty Plus", le LMP vient compléter le label "Bugatti Certified". Cette certification prévoit une maintenance des modèles de la marque par le service après-vente du constructeur et par celui de ses partenaires agréés. Au besoin, les pièces défectueuses sont remplacées, les mises à niveau techniques effectuées. Au terme de la révision complète, la garantie est prolongée et le véhicule reçoit le label "Bugatti Certified".

Cette certification s’adresse également aux clients souhaitant acquérir un véhicule d’occasion de la marque. Ceux-ci peuvent solliciter le constructeur pour trouver un exemplaire répondant à des critères précis : teinte de carrosserie, équipements, etc.

A noter que le constructeur présentera à Rétromobile une sélection de véhicules, dont une Veyron 16.4 de 2007.