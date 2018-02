Hyundai allie hydrogène et conduite autonome

Le constructeur a réuni sur un seul et même véhicule ses technologies mises au point dans deux domaines clés pour l’avenir de l’automobile : la conduite autonome et l’hydrogène. Des prototypes qui préfigurent les modèles de série, disponibles à partir de 2021.



Combiner deux technologies de l’automobile de demain, l’hydrogène et la conduite autonome, Hyundai l’a fait. Le constructeur coréen a mis à la route une flotte de cinq véhicules à hydrogène, autonomes de niveau quatre. Les trois Nexo, modèle disponible dès cette année sur certains marchés, et deux Genesis G80 ont parcouru 190 kilomètres en toute autonomie sur un parcours reliant Séoul à Pyeongchang.





Changements de fils, manœuvres de dépassement, franchissement des barrières de péage ont été effectués sans intervention du conducteur. Jusqu’ici, les essais de conduite autonome du constructeur avaient été réalisés à vitesse limitée sur des portions de routes nationales. C’est donc la première fois que des modèles autonomes ont pu parcourir une distance aussi longue à des vitesses aussi élevées, autour de 110 km/h.





Un véhicule totalement autonome d’ici à 2030





Pour ce faire, chacun des cinq véhicules ont été équipés de technologies de conduite autonome de niveau 4 : aux technologies dont sont déjà équipés les modèles de série actuels Hyundai, se sont ajoutés plusieurs caméras et un système de guidage au laser (Lidar).





"L’ajout d’un petit nombre de capteurs sur des véhicules de série est la clé d’une conduite totalement autonome permettent à l’entreprise de se rapprocher de la commercialisation de technologie de conduite autonome", précise le constructeur. Qui prévoit ainsi de commercialiser un système de conduite autonome de niveau 4 d’ici à 2021, tandis que la conduite totalement autonome est prévue à l’horizon 2030.