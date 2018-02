RCI Bank and Services devient la captive de Mitsubishi aux Pays-Bas

RCI Bank ajoute un nouveau constructeur à son portefeuille clients en devenant la captive de Mitsubishi Motors aux Pays-Bas.

Nouvelle concrétisation dans l’intégration de Mitsubishi à l’Alliance Renault-Nissan : RCI Bank et Services, filiale bancaire de Renault, proposera des services de financement automobile aux clients de Mitsubishi aux Pays-Bas. Commercialisées sous la marque Mitsubishi Motors Financial Services (MMFS), ces offres de financement sont disponibles pour les véhicules neufs et d’occasion achetés par les particuliers et les professionnels. S’y associent des services complémentaires comme l’assurance ou des contrats d’entretien commercialisés par RCI Financial Services. MMFS financera également les stocks de concessionnaires

Mitsubishi Motors Financial Services se donne pour objectif d’atteindre un taux de pénétration de 20 % sur l’ensemble des véhicules vendus aux Pays-Bas. Sur les autres marchés tels que l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et la Thaïlande, Mitsubishi s’est aussi appuyé sur l’Alliance pour la mise en place de services de financement automobile, en partenariat avec Nissan.