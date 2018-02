Les 10 anciennes les plus prisées du marché

A l'occasion de Rétromobile, l'association 40 millions d'automobilistes publie son second baromètre des véhicules de collection les plus demandés. Cette année, les 2CV, Mustang et Mini trustent les premières places.

Pour la deuxième année consécutive, “40 millions d'automobilistes” célèbre l'ouverture du salon Rétromobile, qui se tiendra du 7 au 11 février au Parc des Expositions de Paris, avec la publication de son palmarès annuel des véhicules de collection les plus convoités. Ce classement, établi grâce aux données du réseau Classic Expert, filiale de BCA Expertise spécialisée dans les anciennes, fait la part belle à la marque Citroën avec trois modèles dans le Top 10.

Deuxième en 2017, la Citroën 2CV est aujourd'hui le véhicule de collection le plus demandé dans l'Hexagone tandis qu'il faudra compter entre 6 000 € et 17 000 € (en bon état d'origine ou restaurée correctement) pour en profiter. La Ford Mustang gagne, quant à elle, quatre places sur un an (avec une cote comprise entre 14 000 et 60 000 €) alors que l'Austin Mini intègre ce classement avec un prix d'accession variant de 4 000 € à 34 000 €.

Plus de 800 000 passionnés

Suivent les fameuses Coccinelle de Volkswagen (8 000/40 000), et Mehari de Citroën (14 000/32 000), ainsi que la Porsche 911 (45 000/320 000), la Citroën DS (10 000/60 000), le Volkswagen Combi (12 000/60 000), la Triumph TR6 (20 000/28 000) et enfin l'Alpine A1110 (hors version de compétition, 50 000/120 000) qui ferme la marche et perd une place sur un an.

D'une façon plus générale, “40 millions d'automobilistes” fait état d'un marché de l'ancienne qui se porte très bien, qui fascine toujours plus et qui rassemble aujourd'hui plus de 800 000 passionnés. Et l'association d'indiquer que, pour des prix abordables, les populaires d'après-guerre, les roadsters anglais ainsi que les sportives des années 1980 ont toujours la cote alors que les utilitaires et les deux-roues de collection sont en plein essor.