2018 débute mal au Royaume-Uni

Avec 163 615 immatriculations enregistrées en janvier, le marché du Royaume-Uni recule de 6,3 %.

Pour le dixième mois consécutif, le marché du Royaume-Uni perd du terrain. Ainsi, en janvier dernier, le repli a été de 6,3 %, faisant suite à un exercice 2017 en baisse de 5,7 %. Les raisons sont nombreuses, notamment la désaffection du Diesel, dont les ventes ont encore chuté de 25,6 % en janvier, mais aussi les craintes liées au Brexit et à la situation économique future.

"Le fort et persistant recul dans les immatriculations de voitures Diesel est inquiétant, en particulier depuis qu'il est prouvé que les consommateurs et entreprises n'évoluent pas vers des technologies alternatives, mais gardent leurs vieilles voitures", explique Mike Hawes, directeur général de la SMMT, le CCFA local. Les professionnels du secteur mettent en avant les incertitudes nourries par le souhait émis par le gouvernement britannique de sévèrement limiter les émissions polluantes dans les prochaines décennies, avec la fin des ventes de voitures Diesel ou essence envisagée d'ici 2040. Le SMMT rappelle en outre que deux voitures sur cinq qui sortent des lignes de production britanniques sont Diesel, ainsi qu'un million de moteurs produits.

En dehors du Diesel, les ventes de voitures essence ont progressé de 8,5 %, et celles des véhicules hybrides et électriques ont bondi de 23,9 %. Mais le volume reste faible avec 9 020 unités sur le mois face aux près de 100 000 essence et 58 000 Diesel.

Enfin, au sujet des canaux de vente, celui des particuliers a baissé de 9,5 % alors que celui des flottes, largement majoritaire, a perdu seulement 1,8 %. Rappelons que, pour l'ensemble de l'exercice 2018, le SMMT s'attend à une baisse de 5 à 7 %.