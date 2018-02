Le marché VO 2018 débute comme 2017 avait terminé : mal

Le changement d'exercice n'aura pas bousculé grand-chose sur le marché de la seconde main : celui-ci continue sa dégringolade avec un troisième mois consécutif en nette baisse avec -4,3 % et seulement 442 868 transactions enregistrées en janvier. Toutes les tranches d'âges sont aussi touchées…

Après une période d'euphorie, place désormais aux périodes sombres. Malgré le record de 2017 et les 5,6 millions d'unités l'an passé, les questions étaient légitimes quant à la santé du marché VO, surtout que les inquiétudes avaient commencé à poindre en novembre (-8,7 %), puis en décembre (-15,2 %). Le changement d'année n'aura donc rien changé : -4,3 % fin janvier et 442 868 transactions échangées sur le marché de l'occasion.

D'ailleurs, que ce soit en 2017 ou en 2018, les acteurs restent les mêmes. Si les marques françaises représentent encore 53,7 % du marché des transactions avec 237 728 unités (-5,7 %), celles-ci régressent encore un peu, mais plus que les marques importées (-2,6 %).

Nous relèverons que Dacia (+10,4 %), Skoda (+8,8 %), Kia (+8,1 %) ou Suzuki (+4,6 %) restent les marques les plus plébiscitées sur le marché VO des particuliers, tout comme Mercedes, qui reprend quelques couleurs (+0,8 %) sur le segment des premium.

Par catégorie d'âge, la baisse est généralisée sur toutes les tranches d’âges, à l’exception de celles des modèles de un à deux ans, qui progresse, très légèrement de 0,5 %, à 26 116 unités, soit une part de marché de 5,90 %. Chacune des autres tranches a été touchée par cette baisse, avec des retraits plus marqués pour les VO de quatre à cinq ans (6,1 %, à 24 000 unités) et de huit à quinze ans (-6,3 %, à 139 841 unités), qui représentent tout de même et de loin le plus gros segment de marché, devant les VO les plus de quinze ans (près de 93 000).

Sur la tranche d’âge générée par les professionnels, celle des véhicules de moins d’un an, la baisse a atteint 4,3 %, soit un peu plus de 42 718 unités. Au jeu des immatriculations en VO récents de véhicules de démonstration et à zéro kilomètre, certaines marques ont été plus fortes que d’autres. C’est le cas par exemple de Fiat, dont les commercialisations ont pesé pour plus de 16 % des ventes de VO globales, ou de Mazda avec 17 % des commercialisations réalisées par les VO de moins d’un an.

D’autres marques ont également enregistré une proportion significative des immatriculations de VO de moins d’un an, mais justifiée par des lancements de produit majeurs. C’est le cas par exemple de Dacia, dont les ventes de VO de moins d’un an ont représenté plus de 23 % des ventes de VO totales via le nouveau Duster. Ou encore de Kia, qui vient de lancer son Stonic. Ses ventes de VO de moins d’un an ont pesé pour plus de 22 % du volume VO global.



Marché VO janvier par marque

Marque Volume Part de marché (en %) Evolution (en %) RENAULT 97 146 21,94 -6,8 PEUGEOT 83 032 18,75 -4,7 CITROEN 52 726 11,91 -5,7 VOLKSWAGEN 32 794 7,40 -4,4 FORD 16 981 3,83 -7,6 AUDI 16 504 3,73 -4,9 OPEL 15 818 3,57 -6,2 B.M.W. 15 644 3,53 -5,2 MERCEDES 15 377 3,47 +0,8 FIAT 12 352 2,79 -2,5 NISSAN 12 232 2,76 +4,1 TOYOTA 11 312 2,55 +2,4 DACIA 7 425 1,68 +10,4 SEAT 6 166 1,39 -2,1 MINI 4 996 1,13 +3,6 DS 4 614 1,04 -1,5 HYUNDAI 4 154 0,94 +4,6 KIA 3 734 0,84 +8,1 SUZUKI 3 431 0,77 +6,6 ALFA ROMEO 2 967 0,67 -14,0 SKODA 2 456 0,55 +8,8 VOLVO 2 296 0,52 -7,3 TOTAL MARCHE 442 868 100,00 -4,3

Source AAA

VO janvier par âge

Age Volume Evolution (en %) VO de moins d'un an 42 718 -4,3 VO de 1 à 5 ans 103 179 -1,1 VO de 5 ans et plus 296 971 -5,4

Source AAA