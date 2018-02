Top 10 des VO les plus recherchés

Quels sont les modèles les plus plébiscités sur le marché de la seconde main en janvier ? Les motorisations Diesel continuent-elles leur recul ? Retrouvez les spécificités du marché VO.

A l'instar de la globalité du marché VO, pas vraiment de surprises pour les modèles les plus prisés par les particuliers. Les ténors d'hier sont les ténors d'aujourd'hui : huit voitures françaises dominent un Top 10 au sein duquel seules les Volkswagen Golf (6e) et Polo (9e) viennent s'intercaler. Là aussi, tous ces modèles ont logiquement subi un recul de leurs ventes au cours du mois de janvier, à l'exception des Peugeot 308 et 207, les seules à voir leurs ventes progresser, respectivement de 3,1 % et 0,2 %.

Top 10 VO par modèles janvier 2018

Modèles Volumes Pdm Evo (en %) CLIO 32 047 7,24 -6,8 MEGANE 27 265 6,16 -10,9 206 13 970 3,15 -8,9 C3 13 958 3,15 -0,9 TWINGO 12 651 2,86 -5,7 Golf 12 650 2,86 -6,1 C4 12 631 2,85 -4,2 308 9 245 2,09 +3,1 Polo 8 607 1,94 -15,6 207 8 329 1,88 +0,2

Source AAA

Près de 1 % de part de marché pour les hybrides

Quant aux motorisations, comme en fin d'année dernière, le Diesel poursuit son inexorable recul en janvier encore (-8,97 %) pour n'occuper que 65 % du marché. Par ailleurs, même l'essence régresse (-3,83 %) quand les motorisations hybrides continuent de séduire les particuliers (+4,28 %). Fin janvier, ce type de motorisations frôlent désormais les 1 % de pénétration…

Répartition du marché VO par motorisation

Carburant Volume Evo (en %) PDM Gazole 277 446 -8,97 65,02 Essence 151 239 -3,83 33,55 Hybride 4 657 +4,28 0,95 Electrique 715 +47,73 0,10 Gaz 1 338 -12,03 0,32 Divers 242 -7,28 0,06

Source Autoscout