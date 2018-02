Honda : de la LCD pour créer des VO

Pour la première fois, Honda France va entrer, très modestement, sur le marché de la location courte durée pour créer des VO à destination du réseau.

Historiquement, les constructeurs nippons en France n'ont que peu d'appétence pour la location courte durée (LCD). Honda et Suzuki sont même les seuls, sur l'exercice 2017, à n'avoir mis aucun véhicule à la route sur ce canal, à l'exception de quelques initiatives locales de distributeurs qui possèdent aussi des agences de location. Quant à Toyota et Lexus, les LCD n'ont respectivement représenté que 7 % (6 562 unités, +8,9 %) et 6 % (286 unités) alors que la moyenne nationale est de 12 % (229 858 unités, +5,8 %).

Si ce n'est pas d'actualité chez Suzuki, Honda vient de franchir le rubicon. Mais cela n'a rien d'une déferlante. "On parle de volumes extrêmement maîtrisés avec environ 200 unités", indique Pierre Guignot, directeur de la division automobile de Honda France. Principalement des Civic, 4 et 5 portes, et quelques citadines Jazz. La raison de changement ? "Nous voulons créer des VO, explique le directeur, car aujourd'hui les VO Honda sont très rares et très recherchés. Le réseau en est très demandeur."

Honda France reste donc pragmatique et ne met pas en péril les qualités de ses ventes puisque, au vu de ses immatriculations 2017 (8491 VP), les mises à la route de 200 véhicules en LCD ne représentent que 2,4 % de ses ventes totales.

Christophe Jaussaud