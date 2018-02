Rétromobile, c'est parti !

C'est aujourd'hui que la 43e édition du salon Rétromobile ouvre ses portes et prendra place à la Porte de Versailles jusqu'au 11 février prochain. Le but de ce nouveau cru est de faire aussi bien que l'édition précédente…

C'est parti pour la 43e édition du salon Rétromobile qui se tiendra à la Porte de Versailles à Paris du 7 au 11 février. Un salon qui comme tous les ans réunira tous les passionnés d'automobile, qu'ils soient attirés par les young ou les oldtimers, de chromes rutilants ou de vieux cuirs craquelés, de prestigieux engins ou de petites cylindrées.

Cette édition 2018 se place sous les meilleurs auspices avec près de 500 véhicules exposés sur les trois différents hall répartis sur 68 000 m² de surface. Quelques points forts marqueront ce salon 2018 comme l'exposition revenant sur les 120 ans de Renault.

Parallèlement, Rétromobile fera aussi la part belle aux youngtimers. Ainsi, la nouveauté de cette année permettra de présenter des voitures accessibles au plus grand nombre à la vente. Une condition : ne pas dépasser les 25 000 euros TTC pour des véhicules de 30 ans et plus.

Enfin, le point d'orgue de cette édition sera une nouvelle fois, le 9 février, la vente Artcurial qui proposera cette année encore des véhicules d'exception dont les ventes risquent une fois de plus d'atteindre de nouveaux record.





En 2017, le salon Rétromobile avait accueilli 118 266 visiteurs avec plus de 500 véhicules exposés.