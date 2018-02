En Espagne, le réseau BMW se concentre aussi…

Depuis deux ans, un plan de restructuration des réseaux de distribution de la marque a été lancé. En Espagne, le réseau BMW, par exemple, s'est drastiquement concentré.

C'est notre confrère La Tribuna de la Automocion qui nous apprend dans sa dernière édition que le réseau BMW en Espagne est entré dans un plan de restructuration dont le but est "de créer des synergies territoriales", reprenant ainsi les termes du directeur développement réseau de la marque de l'autre côté des Pyrénées.

Plus que cela, explique encore l'hebdomadaire espagnol spécialisé, il s'agit bel et bien d'un plan de restructuration pour lequel la marque allemande aurait même "redessiné la carte des investisseurs en place et inviter les moins rentables d'entre eux à passer la main en confiant leurs affaires aux confrères les mieux structurés".

Le réseau BMW en Espagne se compose aujourd'hui de 63 centres détenus par 37 investisseurs quand celui de Mini repose sur 53 points de vente aux mains de 28 distributeurs.