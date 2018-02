I'Car Systems partenaire de Faconauto

L'éditeur étend sa notoriété internationale. Il est ainsi le partenaire du prochain congrès de l'association des concessionnaires espagnols qui se tient aujourd'hui et demain à Madrid. Via ce partenariat, I'Car Systems confirme sa volonté d'accompagner les distributeurs sur le marché espagnol.

I'Car Systems sera encore un plus présent de l'autre côté des Pyrénées. En effet, l'éditeur est le partenaire de la 27e édition du congrès de Faconauto, l'association des concessionnaires espagnols, qui se tient aujourd'hui et demain à Madrid.

A cette occasion, tous les professionnels du secteur automobile espagnol, assureurs, éditeurs, fabricants de peinture pour véhicule, plateformes de vente et de location en ligne, etc., se retrouveront autour d’ateliers sur les nouvelles technologies, le parcours clients, le marketing digital…

Les experts I’Car Systems sont venus en masse à Madrid pour présenter notamment l’offre I’Car DMS, la solution multimarque, multisociété et multisite permettant d’équiper des groupes de distribution automobile avec un DMS unique.

"I’Car Systems est un éditeur leader sur son marché et nous mettons tout en œuvre pour accompagner au plus près nos clients sur leurs marchés. C’est pourquoi nous avons décidé il y a quelques mois de renforcer notre présence directe sur le Portugal et l’Espagne, afin d’offrir à nos clients un interlocuteur unique sur deux zones géographiques interdépendantes. C’est dans cette dynamique que nous avons souhaité être partenaires du congrès Faconauto pour la première fois cette année", a déclaré Philippe Almouzni, président d'I'Car Systems.