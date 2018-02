Free2Move (PSA) : un an et 600 000 utilisateurs

Il y a un an, PSA lançait sa plateforme de services de mobilité baptisée "Free2Move". L’occasion d’un premier bilan pour cette application proposée dans neuf pays.

C’est dans le cadre de son plan Push to Pass que PSA lançait il y a un an son application Free2Move. Son principe : proposer aux utilisateurs différents moyens de mobilité en voitures, vélos ou encore scooters. Lancée tout d’abord en février 2017 en Allemagne, Italie, Autriche, Suède et Royaume-Uni, l’application a été ensuite déployée en France, en Espagne, aux Pays-Bas et, très récemment, aux Etats-Unis, à Seattle. Une trentaine d’opérateurs mondiaux y sont désormais regroupés.

Résultat : Free2Move compte un an après son lancement sur les premiers marchés 600 0000 utilisateurs actifs, "un nombre satisfaisant car déjà assez représentatif, indique-t-on chez PSA. L’Allemagne s’impose comme l’un des pays au plus grand nombre d’utilisateurs, déjà habitués avant Free2Move à utiliser les services des opérateurs désormais présents sur la plateforme".

Un lancement dans deux nouveaux pays

Et pour la France alors ? Le nombre d’utilisateurs reste confidentiel, alors que l’application a été lancée en juin 2017. Trop confidentiel pour être précisé, selon PSA. "Nous sommes plutôt en mode test actuellement sur le marché national", précise le constructeur. Qui peut tout de même se targuer de compter parmi les cinq services d’autopartage qu’il gère, Travelcar, avec un million d’utilisateurs en France et aux Etats-Unis, et Koolicar avec 350 000 clients français. Dans l'Hexagone, Autolib', Drivy et Coop sont les trois services d'auto-partage les plus utilisés à travers Free2Move.

Fer de lance du constructeur automobile sur certains marchés, Free2Move vient d’être déployé dans deux autres pays européens, le Portugal et la Belgique, mais est aussi attendu dans d’autres villes aux Etats-Unis. Avec, en parallèle, l’intégration de nouveaux services.