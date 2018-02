Renault-Nissan-Mitsubishi rejoint la plateforme de DiDi Chuxing

L'Alliance figure parmi une liste de 12 partenaires majeurs qui se sont engagés sur la plateforme de DiDi Chuxing, le service de VTC chinois, lancée ce 7 février 2018. En vue, il y a l'établissement d'un programme de partage de voitures électriques en Chine.

Plus que la pose de jalons, on peut parler d'un véritable tour de force de la part de DiDi Chuxing. L'alter ego chinois d'Uber a lancé ce 7 février sa plateforme d'autopartage en annonçant la collaboration de pas moins de douze références industrielles, dont des constructeurs automobiles, des opérateurs d'infrastructures de transport d'énergie et des prestataires de services après-vente, au rang desquels se trouvent Renault-Nissan-Mitsubishi, Kia Motors, BAIC BJEV, BYD, Chang'an, Chery, Dongfeng (VL), JAC Motors, Geely Auto, First Auto Works, Hawtai Motor et Zotye Auto.

Cette plateforme d'autopartage imaginée par l'entreprise de VTC doit tirer profit des recherches dans le champ de l'intelligence artificielle. "DiDi", comme il est surnommé en Chine, et entend analyser le plus finement possible les données pour optimiser toute l'architecture et la logistique des véhicules. Dans le cadre de ce partenariat, DiDi Chuxing va ouvrir sa plateforme aux propres services de partage des constructeurs automobiles. Elle proposera ainsi aux clients (particuliers et entreprises) une large gamme de véhicules, mais aussi des services financiers et d'assurance liés à l'automobile.

Le concurrent chinois d'Uber a fait également savoir qu'en plus des constructeurs automobiles, d'autres services d'autopartage contribueront sous forme de collaboration étroite, tout autant que des sociétés de location, des opérateurs d'infrastructures et des prestataires de services après-vente. "DiDi" estime que le nouveau programme réduira les coûts et améliorera l'efficacité de toute la chaîne industrielle en intégrant des ressources provenant des voitures, des villes, des aires de stationnement, des points de recharge et des stations de ravitaillement.

Memorandum d'entente pour l'Alliance

A l'occasion de ce lancement, le groupe Renault-Nissan-Mitsubishi a saisi l'opportunité de se rapprocher de DiDi Chuxing. Pour le moment, cela prend la forme d'un mémorandum d’entente signé par le groupe de Carlos Ghosn et "DiDi", avec l'ambition d'étudier une future collaboration commerciale sur un nouveau programme de partage de voitures électriques en République populaire de Chine, expliquent-ils dans leur communication, publiée ce 7 février 2018.

Ce mémorandum d’entente souligne l’engagement de l'Alliance dans les services de mobilité émergents. Le groupe planche notamment sur le lancement de services de transport en robots-taxis à la demande, dans le cadre de son plan stratégique à moyen terme, Alliance 2022, initié l’an dernier par Renault-Nissan-Mitsubishi. Une feuille de route qui comprend également la commercialisation de douze véhicules intégralement électriques.

DiDi Chuxing n'est pas inconnu en Europe et pour cause, en 2017, le service de VTC chinois a conclu un accord avec Taxify de sorte à lui assurer une ouverture sur le Vieux Continent et l'Afrique. Il a par ailleurs pris des part dans Lyft, le concurrent direct d'Uber aux Etats-Unis et partenaire de plusieurs constructeurs (General Motors, Ford, Jaguar Land Rover…), mais aussi dans 99, son équivalent brésilien, dont il devenu actionnaire majoritaire en 2017.