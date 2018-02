3 604 ventes de véhicules concrétisées via GarageScore

En 2017, 3 500 ventes de véhicules ont été réalisées par les concessions partenaires de GarageScore, qui a recensé plus 32 700 projets d’achat. Prochaine étape de la start-up : séduire les agents et MRA.

En 2015 naissait GarageScore, portail qui recueille les avis des clients après leur passage en atelier ou suite à la vente d’un véhicule neuf ou d’occasion. La plateforme, directement rattachée au DMS des concessions, fait parvenir un questionnaire de satisfaction par mail et SMS, puis publie les avis.

L’occasion pour les 750 concessionnaires partenaires de détecter les clients mécontents, mais aussi les intentions d’achat de véhicule. En 2017, sur 720 000 clients sondés, GarageScore a identifié 32 700 projets d’achat et 3 604 ventes ont été concrètement réalisées dans les réseaux partenaires, soit un revenu généré de 81 millions d’euros.

A la conquête des agents et des MRA

Depuis sa création en septembre 2015, GarageScore et son équipe de vingt collaborateurs ont sondé plus de 1,1 million de clients, collecté 365 000 avis (soit un taux de réponse de 33 %), identifié et suivi 23 000 clients mécontents, repéré 47 500 projets, dont 37 350 d’achat et 14 700 de reprise de véhicule.

Prochaine étape pour la start-up : "Proposer à court terme notre solution aux agents et MRA, avec le même tarif de base, soit 59 euros par mois pour l’abonnement de base incluant le suivi post-achat VN et VO. S'ajoute un coût de suivi et traitement par client sondé de 19 centimes d’euro", explique Pauline Boisset, responsable marketing et communication. En 2018, GarageScore ambitionne de dépasser les 13 500 ventes de véhicules neufs et d'occasion pour 250 000 millions d'euros de revenus.