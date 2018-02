CarsOnTheWeb étend sa présence en Allemagne

Dans le cadre de sa stratégie de développement et de son objectif d'écouler à terme 100 000 véhicules par an, la plateforme de vente de véhicules en ligne vient d'acquérir Gwliste.de, le réseau allemand dédié aux professionnels, et étend ainsi son sourcing de l'autre côté du Rhin.

C'est une reprise qui compte dans le secteur de la seconde main en Europe. En effet, CarsOnTheWeb vient de s'emparer de l'Allemand Gwliste.de, réseau de vente de VO dédié aux professionnels de l'automobile. Créé en 2006 par Sven Quambusch, Gwliste.de est basé à Haan et Wuppertal, en Allemagne, et compte plus de vingt employés et travailleurs indépendants. Spécialisé dans la vente de VO à destination des distributeurs automobiles, l'entreprise a écoulé 15 000 véhicules en 2017. C'est donc un développement majeur pour CarsOnTheWeb dans le cadre de sa stratégie de développement européen.

"L'année passée, nous avons établi une nouvelle stratégie qui nous permettra de nous développer fortement au niveau organisationnel, afin de vendre plus que 100 000 unités dans les années à venir. Cette année, nous devons réaliser une croissance de volume consolidée de 25 %, pour atteindre plus de 68 000 unités vendues au sein du groupe. Cette acquisition nous permet non seulement d’augmenter nos volumes de ventes, mais aussi d’élargir l’offre provenant des divers canaux. Nous nous réjouissons de pouvoir assurer une croissance prometteuse de l'entreprise avec la collaboration de gwliste.deet de ses employés enthousiastes et professionnels", a commenté Johan Meyssen, P-dg de CarsOnTheWeb.

Pour le dirigeant, les raisons de cette acquisition sont multiples : "Premièrement, nous voulons considérablement renforcer et élargir notre présence sur le marché allemand. Gwliste est un nom connu et vend 15 000 véhicules par an et ses bureaux se situent dans l’ouest de l'Allemagne. Ensuite, ce rachat vient compléter notre activité et ils travaillent selon un modèle commercial assez différent. Nous suivons le système 'no cure, no pay', alors que Gwliste fournit des services payants à leurs partenaires commerciaux, principalement des distributeurs automobiles et des propriétaires de parcs automobiles. Par ailleurs, Gwliste vend plus de 80 % des véhicules proposés sur leur plateforme, ce qui est un taux d'attribution très élevé. Enfin, les véhicules allemands sont connus pour leur qualité et sont très demandés par nos clients. Maintenant, nous pouvons leur proposer une offre encore plus large de véhicules allemands."

Si Gwliste intègre donc CarsOnTheWeb, les deux entités fonctionneront comme deux entités séparées. Patrick Schröder, Country Manager de CarsOnTheWeb Allemagne, et Pieter Behets, Chief Business Development Officer de CarsOnTheWeb, seront tous deux impliqués dans la direction de l'entreprise. Quant à Sven Quambusch, fondateur de Gwliste, il reste à son poste et travaillera à développer plus en avant les relations avec les fournisseurs.