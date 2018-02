Le groupe Bernard tient aussi son Alpine !

Les centres dédiés à la légendaire marque de sport française fleurissent partout dans l'Hexagone. Après les groupes Lamirault et Bodemer, c'est au tour du groupe Bernard d'ouvrir officiellement son site Alpine de Valence.

Les centres Alpine fleurissent comme bourgeons au printemps ! Après la succursale de Boulogne, puis celui du groupe Lamirault à Brie-Comte-Robert (77) ou encore celui de Rennes (35) par le groupe Bodemer, c'est au tour du groupe Bernard d'inaugurer officiellement son centre Alpine de Valence (26).

Et pour l'occasion, Sébastien Martin, directeur des concessions Renault, Dacia et donc d'Alpine Valence et toute son équipe avaient organisé deux événements autour de la célèbre berlinette.

Cela a débuté jeudi 1er février avec l'inauguration de la concession Alpine de Valence, donc en présence des élus locaux, des entreprises du bassin valentinois et des équipes commerciales Alpine France. Près de 200 invités ont pu découvrir le coupé sport A110 Première Edition.

Le lendemain, l'opérateur avait organisé une deuxième soirée privée autour d'Alpine pour célébrer la 21e édition du rallye Monte-Carlo historique organisé par la Ville de Valence et dont la concession est partenaire depuis de nombreuses années. Les clubs de pilotes Alpine (Arada, Acalp, CVCAR, AFV et AVC) étaient invités à se rassembler au départ de la concession pour former un cortège qui a défilé dans la ville pour rejoindre l’esplanade du Champ de Mars. 350 invités ont pu assister à cet événement, en présence des agents Renault de la concession et des élus locaux.

Les festivités se sont poursuivies tout le week-end sur les stands Renault et Alpine, où les amateurs de voitures anciennes ont pu échanger quelques mots avec le célèbre pilote de rallye Jean Ragnotti, présent pour des séances de dédicaces.

Le groupe Bernard est le 4e groupe de distribution automobile de France avec 31 600 VN écoulés en 2016 avec les marques de l'Alliance (5), Peugeot, Citroën, DS, Mercedes et Smart. En 2017, le groupe a généré un CA de 1,2 milliard d'euros.