Tesla a encore perdu près de 2 milliards en 2017

Après une perte record de 675,4 millions de dollars au 4e trimestre, le bilan 2017 de Tesla laisse apparaître une perte annuelle de 1,96 milliard. Quant à la production de la petite berline Model 3, elle serait en passe d'atteindre une cadence significative.

Finalement, envoyer une fusée (et une voiture) dans l'espace paraît presque plus simple que fabriquer des voitures. En effet, si SpaceX enchaîne les succès, Tesla a encore du mal. La preuve avec le bilan comptable de l'année 2017, où la marque californienne a encore perdu 1,96 milliard de dollars. Ceci étant, le CA a augmenté de 68 % sur l'exercice pour atteindre 11,76 milliards de dollars, notamment grâce à des livraisons en hausse de 35 % sur le quatrième trimestre.

Les résultats ne sont donc pas bons, avec une huitième perte en huit ans, mais les analystes se consolent avec des indicateurs plus flatteurs. Tesla brûle moins d'argent que lors des mois précédents, mais la marque affichait tout de même un flux de trésorerie (free cash flow) négatif de 276,8 millions de dollars. Tesla peut même compter sur un niveau de cash assez élevé avec quelque 3,4 milliards de dollars à la fin de l'année, soit seulement 100 millions de moins qu'à la fin du troisième trimestre. Tesla peut remercier les versements des clients pour les Model 3 et camions à venir. Mais il va bien falloir les produire un jour.

Les livraisons, certes en augmentation, restent toutefois le talon d'Achille de Tesla qui n'arrive pas, pour l'heure, à produire la Model 3 à la cadence espérée. Rappelons que Tesla table encore sur 500 000 unités produites en 1018 contre un peu plus de 100 000 en 2017. La marque a reconnu, par la voix de son patron, que sa production connaissait des problèmes de "goulots d'étranglement" depuis plusieurs mois, ce qui l'a obligé à repousser plusieurs fois ses objectifs de départ, allant jusqu'à frustrer même ses plus ardents défenseurs. Ainsi, Tesla n'a livré que 1 550 Model 3 au quatrième trimestre, contre 4 100 exemplaires anticipés par les experts. Toutefois, le 7 février dernier, le groupe a confirmé le calendrier révisé début janvier et réitéré qu'il allait bel et bien produire 5 000 exemplaires du Model 3 par semaine à la fin du deuxième trimestre et 2 500 par semaine lors du trimestre en cours.

La marque s'est même voulue optimiste en laissant entendre que l'objectif initial de 10 000 unités par mois n'était pas hors de portée à moyen terme. "Nous avons l'intention d'ajouter suffisamment de capacités pour atteindre le chiffre de 10 000 unités par semaine de Model 3 (produits) une fois que nous aurons franchi le seuil des 5 000 par semaine", avance Tesla. "Ce que nous pouvons dire avec confiance est que nous prenons des mesures pour résoudre les problèmes de goulots d'étranglement que nous avons rencontrés." Le groupe a expliqué ajouter "des capacités supplémentaires où c'est nécessaire comme au niveau des lignes de modules de batteries". "Ces actions devraient résulter en une hausse significative de notre taux de production sur le reste du premier trimestre et tout au long du deuxième", assure encore le constructeur.

Espérons que le "retour d'expérience" servira sur les autres projets de Tesla, qui ne manque pas d'idées. En effet, il doit débuter en 2020 la production d'un semi-remorque électrique dont il devrait construire également le réseau de stations de recharge, mais aussi lancer un petit SUV, une nouvelle version de son Roadster et enfin construire une usine en Chine.