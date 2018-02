Plus de 30 000 commandes pour Alphabet France en 2017

La filiale LLD de BMW a enregistré une croissance de 7,5 % sur les véhicules commandés l'an passé et +9 % sur les véhicules en parc, à 97 000 unités.

Sur un marché LLD certes en progression (+6,8 %) en 2017, mais légèrement au ralenti par rapport à l'exercice antérieur (11 % en 2016), Alphabet France enregistre une solide croissance avec plus de 30 000 commandes, soit une progression de +7,5 %, et atteint parallèlement les 97 000 véhicules en parc (+9 %). Une performance qui permet d'assoir la filiale du groupe BMW comme le quatrième acteur des loueurs longue durée de véhicules multimarques en France.

Depuis plusieurs années, Alphabet France se positionne aussi comme un pionnier de la mobilité durable avec, en 2010, le lancement d'AlphaCity, première solution d'autopartage en entreprise, puis d'AlphaElectric trois ans plus tard, qui a permis notamment d'immatriculer un VE sur deux en LLD en 2017. Parallèlement, Alphabet a vu 23 % de ses immatriculations LDD écoulées via des véhicules hybrides rechargeables.

Dans cette dynamique, Alphabet a lancé en novembre dernier la solution "Expertise Plan de Mobilité", qui regroupe un large panel de solutions de mobilité alternatives et respectueuses de l’environnement. Cette offre apporte des réponses concrètes aux entreprises tout au long de la définition et de la mise en œuvre de leur Plan de mobilité. Elle inclut notamment les solutions AlphaCity et AlphaElectric, ainsi que plusieurs nouveaux services : un service d’audit et de conseil en mobilité d’entreprise, une plateforme de covoiturage et une plateforme de vélopartage de vélos à assistance électrique (VAE).