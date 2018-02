Le groupe Parot se renforce avec Ford

Le distributeur automobile Parot a annoncé le rachat de deux sites Ford en Haute-Vienne. L’ensemble représente 1 400 véhicules et 20 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Le groupe Parot poursuit son intensive stratégie de croissance externe : après avoir finalisé trois acquisitions l’an passé, son dirigeant, Alexandre Parot, a notifié à l’Autorité de la concurrence son intention de reprendre deux sites Ford de la société Alfred Boos Développement (ABD), situés en Haute-Vienne, l’un à Limoges, l’autre à Saint-Julien.

Ces deux concessions représentent 1 400 véhicules vendus en 2017 dont la moitié de modèles neufs, le tout, pour un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros. L’opération, financée par dettes bancaires, devrait être finalisée au plus tard le 30 avril 2018 : à cette échéance, les 60 collaborateurs des deux sites rejoindront les effectifs du groupe Parot.

Renforcer le maillage, créer des synergies

Via cette nouvelle acquisition, le distributeur renforce son maillage en région Nouvelle-Aquitaine, fief du groupe. Avec, à la clé, des ambitions de synergies : à Limoges, où les marques Ivevo, Fiat Utilitaires, BMW et MINI sont notamment distribuées, le groupe entend bien renforcer son infrastructure en matière de carrosserie, activité jusqu’à présent sous-traitée.

L’occasion également au groupe de renforcer son partenariat avec Ford. Ce partenariat, débuté il y a de cela 30 ans, a permis au groupe Parot de s’imposer dans les trois plus importants distributeurs de France de la marque américaine avec environ 4 500 véhicules neufs écoulés l'an passé. Via cette stratégie de concentration, dont ce rachat est un nouveau exemple, le groupe ambitionne d’intégrer le Top 10 national, et ce, dès 2020.

Le groupe Parot en chiffres

-15 marques distribuées

-32 sites

-800 collaborateurs

-11 586 véhicules neufs

-8 507 modèles d’occasion

-439 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidés