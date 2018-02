PSA prend le contrôle d’un distributeur de pièces chinois

PSA développe sa stratégie après-vente en Chine où il vient d’acquérir Jian Xin, un distributeur de pièces de rechange de la région de Shanghai. Le groupe asiatique deviendra la tête de pont des activités aftermarket du constructeur dans la République populaire.

PSA met un pied sur le marché de la rechange indépendante chinois. Le constructeur vient d’y signer une prise de participation majoritaire dans le capital d’un distributeur de pièces de rechange, Jian Xin. Cette opération en dit long sur les ambitions du groupe français dans l’empire du Milieu, où il entend développer la vente de ses catalogues de pièces multimarques, Distrigo et Eurorepar.

"Notre stratégie aftermarket multimarque, pilier du plan stratégique Push to Pass, vise à répondre aux besoins de tous les clients après-vente dans le monde, quels que soient leur pouvoir d’achat, la marque et l’âge de leur véhicule. La Chine sera prochainement le premier marché aftermarket du monde. Nous y avons des ambitions très élevées, c’est pourquoi nous y prenons d’ores et déjà des positions fortes", a confirmé Christophe Musy, directeur de PSA Aftermarket.

Un vivier de recrutement pour Euro Repar Car Service

Créé il y a plus de vingt ans, Jian Xin est principalement présent dans la région de Shanghai où il écoule plus de 5 millions de pièces par an, issues des plus grandes marques d’équipementiers. PSA s’appuiera sur les infrastructures du groupe chinois pour consolider son maillage logistique, optimisant ainsi ses délais et ses fréquences de livraison.

En outre, cette prise de contrôle devrait aider le constructeur à accélérer le déploiement de son réseau de réparateurs Euro Repar Car Service (ERCS). La clientèle de Jian Xin est en effet constituée principalement de MRA sans panneau susceptibles de rallier l’enseigne multimarque. Pour mémoire, ERCS a été lancé dans la République populaire l’an dernier avec une première convention de recrutement à Shanghai qui a permis d’enregistrer 23 adhésions.