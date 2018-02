2 000 postes à pourvoir chez Assystem Technologies

Pour soutenir la croissance de son activité, le spécialiste de l'ingénierie produits cherche à recruter deux milliers de nouveaux collaborateurs, principalement pour les secteurs de l'automobile et l'aérospatial.

Multinationale employant la bagatelle de 9 000 salariés dans quinze pays différents, Assystem Technologies a le vent en poupe. Après avoir déjà embauché 1 300 personnes l'an passé, le spécialiste de l'ingénierie produits et des services post-développement pour les secteurs de l'aérospatial, de la défense, de l'automobile, du transport et de l'industrie va encore plus loin. Celui-ci envisage ainsi de recruter 2 000 nouveaux collaborateurs au cours des prochains mois.

Une conséquence directe et heureuse de l'accroissement soutenu de son activité, mais aussi de l'évolution d'une entreprise qui entend se renforcer pour accompagner les nouveaux enjeux de la transformation digitale de l’industrie. "Nous recherchons en particulier 500 nouveaux collaborateurs dans l’automobile et près d’un millier dans l’aérospatial", précise Céline Linsolas, directrice du recrutement d’Assystem Technologies.

Des juniors ciblés

Les profils d'ingénieurs représentent 70 % des opportunités à saisir, en particulier les ingénieurs systèmes, électronique, développement logiciel embarqué, conception mécanique, supply chain ou encore chefs de projet. "Nous continuons bien sûr de recruter sur nos métiers historiques, mais également et de plus en plus sur les métiers du digital et des nouvelles technologies, comme la data science, la cybersécurité, l’Internet des objets ou encore l’usine 4.0", ajoute la dirigeante.

Tous secteurs confondus, plus de la moitié des postes s’adressent à des juniors revendiquant moins de trois ans d’expérience tandis que, dans le cadre du programme LEO, une centaine d’offres de stages et de contrats en alternance sont également proposées.