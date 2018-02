20 % de femmes aux postes de direction d’ici à 2020 chez Bosch

Engagé depuis plus de vingt ans dans l'égalité professionnelle au travers du réseau Women@Bosch, l'équipementier allemand souhaite voir d'ici deux ans 20 % de femmes aux postes clés de son organigramme.

Depuis sa création en Allemagne en 1995, le réseau Women@Bosch n'a cessé de grandir. Aujourd'hui, celui-ci est implanté dans trente pays où se trouve l'équipementier germanique et fédère à ce jour près de 3 000 membres. Ce réseau de collaboratrices Bosch se donne pour mission de sensibiliser tous les acteurs du groupe, femmes et hommes, aux enjeux de la diversité. Il vise aussi à créer des initiatives permettant de partager des informations, des conseils et des bonnes pratiques pour le développement des femmes et leur visibilité.

Avec le temps, Bosch n'a eu de cesse de s'appuyer sur cette organisation pour faire de l'égalité professionnelle un enjeu à part entière de son développement. Aujourd'hui, à une époque où le recrutement de femmes dans les domaines scientifiques des entreprises du secteur automobile reste un défi, l'équipementier s'engage aux côtés de Women@Bosch à voir, d'ici 2020, 20 % de femmes prendre part à sa direction.

220 membres en France

"Nous sommes très attachés à promouvoir la diversité, dans tous ses aspects, afin de développer les talents, et ce, sans barrières, et nous souhaitons les supprimer quand elles subsistent. Nous sommes conscients que l’une d’entre elles est très certainement celle du genre. L’initiative Women@Bosch vient souligner le fait que nous tenons à ce que les femmes et les hommes aient les mêmes chances de développement dans leur carrière professionnelle", explique Heiko Carrie, président de Bosch France-Benelux. Et celui-ci d'ajouter : "Notre objectif est clair : avoir plus de femmes à tous les niveaux hiérarchiques."

Lancé en France en juin 2016, le réseau rassemble 220 membres et s'appuie sur un comité de pilotage paritaire, tant en genre qu’en fonction, qui décide des orientations futures. Une équipe projet de vingt femmes issues de différents services et sites de Bosch France œuvrent activement au développement du réseau dans l'Hexagone et à l’organisation de ses activités. Inspirées par le succès d'initiatives menées dans le monde, des actions telles que des formations dédiées aux femmes, des ateliers d’échanges de bonnes pratiques, des programmes de mentoring ont vu le jour grâce à Women@Bosch.