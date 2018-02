Here prépare le transport autonome de Dubaï

Un accord entre l'Autorité en charge des routes et des transports (RTA) de Dubaï et Here Technologies prévoit la collecte de données cartographiques en haute définition afin de préparer l'introduction des transports autonomes.

Les véhicules autonomes circuleront dans les rues de Dubaï lors de l'Expo 2020. Cette idée prévue de longue date fait son chemin et a motivé, la semaine passée, l'accord scellé entre l'Autorité en charge des routes et des transports (RTA) de Dubaï et Here Technologies. Plus précisément, il s'agit d'un protocole d'entente pour un partenariat technologique à long terme entre la ville et le cartographe.

Dubaï n'a jamais été cartographié en haute définition par une des sociétés du secteur. Avec Here Technolgies, le RTA va déployer des solutions de collecte innovantes, en amont, et utiliser la plateforme ouverte Open Location Platform, au quotidien ensuite, afin de connecter les véhicules à l'infrastructure et de récupérer les données depuis les capteurs des constructeurs automobiles. Un vaste projet à inscrire dans le plan "smart city" de Dubaï.

La première échéance, celle de l'Expo, doit déjà permettre de prouver la faisabilité du concept. Mais 2030 constitue le véritable point de mire. Dubaï souhaite pouvoir atteindre alors un taux d'automatisation de son réseau public de 25 %. L'émirat n'a jamais caché ses ambitions dans le domaine, en septembre dernier, il a mené un test de robot-taxi volant. Le prototype pouvait voler jusqu'à trente minutes et 100 km/h. Heureux hasard, Here s'intéresse à la cartographie aérienne depuis quelques semaines.