Team AssessFirst et son P-dg David Bernard.

AssessFirst révolutionne le recrutement

Au bout de 18 mois, seul un candidat recruté sur deux est toujours en poste. Un échec directement imputable au décalage entre la personnalité du candidat et le poste à pourvoir, selon AssessFirst. Avec sa "solution prédictive", la start-up souhaite changer la donne pour des embauches performantes et durables de personnalités engagées.

Le CV n’a désormais plus la cote ! Pour Simon Baron, responsable recherche et développement d’AssessFirst, "la question RH est traitée de façon trop marketing". La start-up souhaite adapter le recrutement aux exigences de notre époque en misant sur ce que David Bernard, P-dg d’AssessFirst, appelle "l’approche prédictive".

Il s’agit d’un système d’algorithmes d’un nouveau genre qui se base sur les aptitudes, les motivations et la personnalité du candidat ainsi que sur des données internes à l’entreprise, permettant d'anticiper sa capacité à réussir et à s’épanouir une fois en poste. Une bonne nouvelle lorsque l’on sait que les candidats souhaiteraient que leur motivation (70 % d'entre eux) et leur personnalité (65 %) soient prises en compte dans le processus de recrutement.

Rapidité et efficacité

L’intérêt pour le recruteur réside dans le fait qu’une fois le profil du candidat complété, l’employeur découvre instantanément si oui ou non il a le potentiel pour performer et s’épanouir chez lui, dans le contexte de son entreprise. De plus, "en utilisant les modèles prédictifs de Benchmark, un employeur peut améliorer la pertinence de ses recrutements de 30 à 40 %", souligne Christophe Hoareau, chef de projets.

Depuis le lancement de son système “prédictif", AssessFirst comptabilise 2 007 campagnes, dont 354, soit 17 %, se sont transformées en offres d’emploi.