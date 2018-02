Nicolas Maure va quitter Avtovaz pour se consacrer à Renault

Patron du constructeur russe depuis 2016, mais également directeur des opérations de la région Eurasie du groupe Renault, Nicolas Maure cédera prochainement les rênes d'Avtovaz.

Fin de mission pour Nicolas Maure. Appelé à la rescousse d'Avtovaz au printemps 2016 pour prendre la relève de Bo Andersson et redresser la barre d'une société mal en point, le dirigeant français devrait prochainement quitter son poste de président-directeur général. Celui-ci se consacrera alors uniquement à la direction des opérations de la région Eurasie du groupe Renault dont il a également la charge depuis le 1er janvier dernier.

"La décision est prise", a ainsi expliqué à plusieurs agences de presse russes Sergueï Tchemezov, patron du conglomérat public Rostec, co-propriétaire d'Avtovaz avec l'Alliance Renault-Nissan. "Ils (les dirigeants de l'Alliance, NDLR) sélectionnent actuellement un candidat et doivent se mettre d'accord avec nous", a-t-il ajouté sans préciser toutefois le nom du candidat en question ni l'échéance de ce remplacement.

Une lourde restructuration

Recruté dans les rangs de Dacia, Nicolas Maure avait pris la tête du constructeur russe voilà près de deux ans dans un contexte difficile. Son prédécesseur venait d'être limogé et Avtovaz accusait de grosses pertes financières dans un contexte d'effondrement du marché local. Depuis son arrivée, la société a subi une lourde restructuration salutaire puisque le constructeur a publié en 2017 son premier bénéfice d'exploitation sur neuf mois depuis 2012.

En 2017, le marché automobile russe, amputé de moitié après quatre ans de chute des ventes, a redémarré et a été dominé par les modèles produits localement. Avtovaz a été le premier bénéficiaire de cette embellie et les ventes de ses Lada ont progressé de 17 % par rapport à 2016. En janvier, les ventes de Lada ont encore progressé de 29 % en Russie par rapport à l'an dernier, selon les chiffres publiés par les constructeurs réunis au sein de l'Association of European Businesses (AEB).