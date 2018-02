Modèle le plus onéreux de cette édition 2018, la Bugatti Type 57C coupé Atalante de 1938 a été adjugée au tarif de 2,9 millions d'euros !

Rétromobile : près de 32M€ d'enchères à la vente Artcurial

Moment très attendu du salon parisien, la vente aux enchères de la maison Artcurial a une nouvelle fois totalisé des records avec notamment cinq modèles adjugés au-dessus du million d'euros.

Organisée la semaine dernière à la Porte de Versailles de Paris, la 43e édition de Rétromobile aura tenu toutes ses promesses avec 550 exposants et environ 120 000 visiteurs. Moment fort du salon tricolore, la vente aux enchères Artcurial Motorcars n'a pas fait défaut à cette belle dynamique avec des records à la pelle.

Sous la direction de maître Hervé Poulain, la vente a généré 31 815 566 euros d'enchères alors que 86 % des lots ont été écoulés. Artcurial précise par ailleurs que 40 % d'entre eux ont été vendus au-dessus de leur estimation.

Présents dans la salle, au téléphone ou sur Internet, des investisseurs issus du monde entier ont bataillé pour s'offrir les plus beaux modèles proposés. Au total, Artcurial a enregistré treize records mondiaux alors que 63 enchères ont dépassé les 100 000 euros, dont douze ont été signées au-dessus des 500 000 euros et cinq sont mêmes supérieures au million. Modèle le plus onéreux de cette vente 2018, la Bugatti Type 57C coupé Atalante de 1938 s'est ainsi adjugée à 2,9 millions !

La référence qui la précède est en revanche beaucoup plus surprenante. Il s'agit en l'occurrence d'une Ferrari FXX datée de… 2006 ! La supercar italienne, dont 37 exemplaires sont répartis dans le monde, a trouvé preneur pour 2,7 millions. Une Maserati A6 GCS/53 Spyder by Fiandri & Malagoli de 1954 (2,4 millions) complète le podium alors que le record "Internet" de l'année revient à une Mercedes-Benz 300 SL Papillon de 1955 attribuée à 1,2 million.