Thierry Bolloré, favori pour devenir numéro deux de Renault

Pour préparer l'après Carlos Ghosn, l'Etat serait favorable à la nomination de Thierry Bolloré comme numéro deux de Renault. Carlos Ghosn briguerait un dernier mandat.

Depuis le 9 février, les tractations vont bon train entre Bruno Lemaire, ministre de l'Economie, et Carlos Ghosn, P-dg de Renault et président de l'Alliance. En jeu, le remplacement du très médiatique patron du constructeur français, mais aussi de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Un porte-parole de Bercy aurait ainsi déclaré à l'AFP : "L'Etat, qui détient 15,01 % du capital et 21,93 % des droits de vote, a demandé deux choses à Carlos Ghosn, dont le mandat expire au printemps. La première, c'est de désigner quelqu'un pour éventuellement lui succéder chez Renault, dans un processus progressif, numéro deux, puis P-dg..."

La seconde demande concerne l'Alliance et la rédaction d'une feuille de route pour la consolider et "pour qu'elle se traduise par une meilleure intégration des deux entreprises, toujours dans le même but : préparer l'avenir". Sur ce point, le ministère a déclaré que ce travail n'était pas terminé.

Visiblement, la solution Thierry Bolloré, actuel directeur délégué à la compétitivité, semble obtenir les suffrages de Bercy qui verrait d'un bon œil sa nomination. Chez Renault, plusieurs atouts lui sont reconnus, comme celui de bien connaître l'automobile, de savoir travailler avec les Japonais et de bien connaître le fonctionnement de l'Alliance.

Ces informations, qui doivent être confirmées le 15 février, la veille de l'annonce des résultats financiers de Renault, lors d'un conseil d'administration, ont visiblement provoqué quelques remous chez le constructeur français. Ce 12 février, nos confrères des Echos annonçaient deux démissions de poids chez Renault : Stefan Mueller, ex-directeur délégué à la performance, et Thierry Desmarest, membre du conseil d'administration.