Le groupe Saint-Christophe aura son village automobile à Nancy

C'est exactement sur le site de Maxéville que l'opérateur réunira les marques Ford, Volvo, Kia, Jaguar et Land Rover sur une surface totale de 40 000 m2. Ouverture prévue en 2019.

Les travaux pour le nouveau et futur village automobile de Maxéville, près de Nancy (54), ont démarré. Un village automobile au sein duquel le groupe Saint-Christophe rassemblera les panneaux Ford, Volvo, Land Rover, Kia et Jaguar sur un méga-site de 40 000 m², dont 10 000 de bâtiments. Le groupe dirigé par Francis Bartholomé, Patrick Colin, Philippe Swaenepoel et Bruno Fischer a investi 15,5 millions d'euros pour sa réalisation, nous apprend l'Est Républicain.

En plus de l'activité VN, les autres secteurs d'activités auront également droit de cité. Ainsi, un magasin de pièces détachées de trois étages est prévu tout comme une carrosserie centralisée. La livraison du complexe est prévue avant la fin du premier semestre 2019 et emploiera une centaine de salariés.

Le groupe Saint-Christophe était classé 99e opérateur du Top 100 du JA avec un volume 2016 de 3 000 VN et 3 500 VO pour un CA de 115 millions d'euros.