Le million pour Dacia

La marque roumaine de l'Alliance vient d'immatriculer son millionième véhicule dans l'Hexagone en moins de 13 ans. Une véritable success-story.

Qui l'aurait prédit en 2005 quand Dacia fut lancée sur le marché français ? Au départ raillée, considérée comme une marque low cost, la marque roumaine s'est pourtant bel et bien installée dans le paysage automobile hexagonal.

Treize ans plus tard, le succès de Dacia ne se dément pas, bien au contraire, puisque le millionième véhicule de la marque vient d'être immatriculé ! Une véritable success-story qui s'est d'abord construite autour de la Logan avant que la marque n'élargisse la gamme pour compter aujourd'hui six modèles avec les Sandero, Logan MCV, Dokker, Lodgy et le Duster.

Depuis le lancement de Dacia, le succès n'a cessé de croître : aujourd'hui, la marque occupe même la troisième place des ventes à clients particuliers et a écoulé 119 357 véhicules (VP+VU) en 2017, en progression de 6,5 %. Même sur le marché VO, Dacia a réussi à séduire une clientèle toujours plus nombreuse. En effet, alors qu'en 2017, le marché de la seconde main patinait (+0,6 %), la marque est celle qui a le plus progressé l'an passé : +15,9 %, à 89 382 unités.