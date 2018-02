Michelin, nouvel actionnaire du leader allemand des centres autos

Michelin se renforce en Allemagne en signant une prise de participation chez ATU, enseigne de centres autos allemande. L’opération a été réalisée avec le partenariat du groupe Mobivia, propriétaire du réseau d’outre-Rhin.

Récemment salué par le président Emmanuel Macron, le groupe Michelin s’illustre une nouvelle fois en entrant dans le capital d’ATU (Auto-Teile-Unger), leader des centres-autos en Allemagne. L’opération s’élève, selon un communiqué officiel, à 60 millions d’euros. Cette prise de participation minoritaire de 20 % s’inscrit dans le cadre d’un accord stratégique avec Mobivia, qui a racheté l’enseigne germanique en décembre 2016.

"Mobivia, acteur de référence de l’entretien automobile dans plusieurs pays d’Europe, a démontré sa capacité à croître et améliorer constamment sa qualité de service. De son côté, Michelin, fort de plus de cent dix ans d’expérience dans ces pays, connaît bien les attentes des consommateurs et les exigences propres à ces marchés. C’est pourquoi nous avons souhaité joindre nos forces pour améliorer l’expérience consommateur et mettre en valeur nos offres de mobilité", a confié Yves Chapot, directeur des lignes business automobile et régions Asie, Afrique, Inde et Moyen-Orient.

Grâce à cette opération, Michelin entend renforcer ses positions sur le marché allemand, où il s’appuie déjà sur son enseigne Euromaster. Le réseau ATU exploite aujourd’hui 577 centres en Allemagne ainsi que 25 sites en Autriche et six en Suisse.